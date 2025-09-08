Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में आज भी सोने और चांदी के भाव कोई बदलाव नहीं, जानें क्या है आज का रेट

Gold Silver Prices: आज 8 सितंबर को जयपुर में सोना-चांदी स्थिर हैं. 24 कैरेट सोना ₹116,819 प्रति 10 ग्राम पर, जबकि 1 किलो चांदी ₹133,469 पर टिकी हुई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 08, 2025, 08:35 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 08:35 AM IST

Trending Photos

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं 'पूर्व का वेनिस' का कौन सा शहर कहलाता है?
9 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं 'पूर्व का वेनिस' का कौन सा शहर कहलाता है?

राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

सवाई माधोपुर की वो जगह, जहां सीता माता ने काटा था वनवास!
7 Photos
sawai madhopur news

सवाई माधोपुर की वो जगह, जहां सीता माता ने काटा था वनवास!

राजस्थान की वो योजना, जिससे बिजली बिल हो जाते हैं माफ!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो योजना, जिससे बिजली बिल हो जाते हैं माफ!

जयपुर में आज भी सोने और चांदी के भाव कोई बदलाव नहीं, जानें क्या है आज का रेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज 8 सितंबर, 2025 को जयपुर में सोने और चांदी के बाजार में शांति और स्थिरता का माहौल है. कीमतों में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, जिससे खरीदारों और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है.

सोने की कीमतें बरकरार
जयपुर में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹116,819 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम ₹107,622 प्रति 10 ग्राम पर कायम है. इसी तरह, 18 कैरेट सोने की कीमत भी ₹88,055 प्रति 10 ग्राम पर ही अटकी हुई है. शुद्ध सोने की कीमत में भी कोई उतार-चढ़ाव नहीं और यह कल के ₹117,289 के भाव पर ही स्थिर है. यह स्थिरता उन खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है, जो कीमतों में लगातार बदलाव से असमंजस में हैं.

चांदी भी अपनी जगह पर
सोने की तरह ही, चांदी की दरें भी स्थिर रहीं. आज 10 ग्राम चांदी ₹1,334.69, 100 ग्राम चांदी ₹13,346.86 और 1 किलोग्राम चांदी ₹133,469 पर बिक रही है. प्रति ग्राम चांदी का मूल्य भी ₹133.47 पर ही टिका हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाजार के जानकारों का कहना है कि यह स्थिरता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ा घटनाक्रम न होने के कारण है, जिसका असर घरेलू बाजारों पर भी दिख रहा है. ग्राहकों और व्यापारियों दोनों ने इस स्थिरता फायदेमंद रही, क्योंकि इससे खरीददारी और निवेश के फैसले लेना आसान हो गया.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news