जयपुर में आज भी सोने और चांदी के भाव कोई बदलाव नहीं, जानें क्या है आज का रेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज 8 सितंबर, 2025 को जयपुर में सोने और चांदी के बाजार में शांति और स्थिरता का माहौल है. कीमतों में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, जिससे खरीदारों और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है.

सोने की कीमतें बरकरार

जयपुर में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹116,819 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम ₹107,622 प्रति 10 ग्राम पर कायम है. इसी तरह, 18 कैरेट सोने की कीमत भी ₹88,055 प्रति 10 ग्राम पर ही अटकी हुई है. शुद्ध सोने की कीमत में भी कोई उतार-चढ़ाव नहीं और यह कल के ₹117,289 के भाव पर ही स्थिर है. यह स्थिरता उन खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है, जो कीमतों में लगातार बदलाव से असमंजस में हैं.

चांदी भी अपनी जगह पर

सोने की तरह ही, चांदी की दरें भी स्थिर रहीं. आज 10 ग्राम चांदी ₹1,334.69, 100 ग्राम चांदी ₹13,346.86 और 1 किलोग्राम चांदी ₹133,469 पर बिक रही है. प्रति ग्राम चांदी का मूल्य भी ₹133.47 पर ही टिका हुआ है.

बाजार के जानकारों का कहना है कि यह स्थिरता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ा घटनाक्रम न होने के कारण है, जिसका असर घरेलू बाजारों पर भी दिख रहा है. ग्राहकों और व्यापारियों दोनों ने इस स्थिरता फायदेमंद रही, क्योंकि इससे खरीददारी और निवेश के फैसले लेना आसान हो गया.



