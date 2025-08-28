जयपुर में आज कितने का मिल रहा है सोना और चांदी? यहां देखें आज के ताजा बाजार भाव

Gold and silver prices Update: जयपुर में आज 24 कैरेट सोना ₹1,04,204 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,19,900 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. वैश्विक व स्थानीय मांग में संतुलन से कीमतों में बदलाव नहीं हुआ.
Jaipur Gold and silver prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. पिछले दो दिनों से शुद्ध सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है, और चांदी ने भी अपनी कीमत को बरकरार रखा है.
शुद्ध सोने की कीमत
बाजार के जारी अपडेट्स के अनुसार, आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹1,04,204 प्रति दस ग्राम पर स्थिर है, जो कल के भाव के बराबर है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹95,615 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹78,231 प्रति दस ग्राम है. यह दरें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं.
चांदी के रेट
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं आया है. आज जयपुर के सर्राफा बाजार में चांदी ₹119.90 प्रति ग्राम और ₹1,19,900 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांग में स्थिरता और स्थानीय बाजार में मांग के संतुलन के चलते आज इन दोनों धातुओं की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.
आमतौर पर त्योहारों और शादी के सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल बनी रहती है. लेकिन आज की स्थिरता ने खरीदारों को अपनी खरीदारी की योजना बनाने का मौका दिया है. हालांकि, बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए, सलाह दी जाती है कि खरीदारी से पहले एक बार आज के भावों की पुष्टि जरूर कर लें.
