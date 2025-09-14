जयपुर सर्राफा बाजार में स्थिरता, सोना ₹119,273 पर बरकरार,जानें क्या है आज चांदी के भाव

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी, दोनों की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है. बीते कुछ दिनों से चल रही कीमतों की स्थिरता आज भी बरकरार रही, जिससे बाजार में खरीददारों और निवेशकों के बीच एक ठहराव का माहौल बना हुआ है.

सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

जयपुर में आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹119,273 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें भी कल के स्तर पर बनी हुई हैं.24 कैरेट सोना की कीमत ₹118,796 प्रति 10 ग्राम, तो 22 कैरेट सोना ₹109,443 प्रति 10 ग्राम रहा और इसी के साथ 18 कैरेट सोना ₹89,545 प्रति 10 ग्राम बना रहा.

22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्यादातर गहनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, इसलिए इनकी कीमतें गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए खास मायने रखती हैं.जो आने वाले दिनों में खरीददारों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

चांदी भी स्थिर भाव पर

वहीं चांदी की कीमतें भी आज स्थिर बनी हुई हैं.जहां 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹1,375.03 तो 100 ग्राम चांदी का दाम ₹13,750.28 पर साथ ही 1 किलोग्राम चांदी ₹137,503 के रेट और वहीं प्रति ग्राम भाव ₹137.50 बना रहा है. जिससे स्पष्ट होता है कि कल के मुकाबले चांदी की दरों में कोई फर्क नहीं देखा गया है.

बाजार का रुख कैसा है?

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की सतर्कता के चलते फिलहाल बाजार में स्थिरता बनी हुई है. कोई बड़ी हलचल या उतार-चढ़ाव की संभावना निकट भविष्य में नजर नहीं आ रही है. ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन सही मौका हो सकता है.

