जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव स्थिर, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव स्थिर हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,952 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹1,21,563 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है.
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी गई है. पिछले कुछ दिनों की उतार-चढ़ाव के बाद, आज दोनों ही कीमती धातुओं के भाव लगभग एक ही स्तर पर बने हुए हैं. यह निवेशकों और ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता कम हुई है.
शुद्ध सोने की कीमत
जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कंपनी द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹1,04,952 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई है. कल की तुलना में आज सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. 22 कैरेट जेवराती सोना ₹96,302 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव भी ₹78,793 प्रति 10 ग्राम पर कायम है.
चांदी के भाव
वहीं आज सोने के साथ-साथ, चांदी के भाव में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में चांदी की कीमत ₹1,21,563 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. इसके अलावा, 100 ग्राम चांदी का रेट ₹12,156.30
और 10 ग्राम चांदी का भाव ₹1,215.63 तक रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में स्थिरता आने के कारण घरेलू बाजार पर भी इसका असर दिख रहा है. हालांकि, आने वाले समय में बाजार में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. सोने या चांदी की खरीदारी करने से पहले, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एक बार इन ताजा बाजार भावों की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि स्थानीय दरों में मामूली अंतर हो सकता है.
