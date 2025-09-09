Zee Rajasthan
जयपुर में सोने की कीमत ₹118,706 प्रति 10 ग्राम पहुंची, चांदी भी हुई महंगी

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर में सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं. 24 कैरेट सोना ₹118,231 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी का भाव ₹1,342.72 प्रति 10 ग्राम है.

Published: Sep 09, 2025, 08:59 AM IST

जयपुर में सोने की कीमत ₹118,706 प्रति 10 ग्राम पहुंची, चांदी भी हुई महंगी

Jaipur Gold Silver Prices: आज 10 सितंबर, 2025 को जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. यह बढ़ोतरी उन खरीदारों और निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो कीमतों में तेजी का इंतजार कर रहे थे.

सोने की कीमतों में उछाल
आज जयपुर में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव अब ₹118,231 प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹108,922 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम ₹89,119 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. सबसे खास बात यह है कि प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत में +1.16% का उछाल आया है, जो कल के ₹117,345 से बढ़कर ₹118,706 हो गई है. यह बढ़ोतरी बाजार में सकारात्मक संकेत दे रही है, और यह दिखाता है कि सोने में निवेश करने वालों के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है.

चांदी की कीमतों में भी तेजी
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज बढ़ोतरी हुई है. आज जयपुर में 10 ग्राम चांदी का भाव ₹1,342.72 है, जो कल के मुकाबले +0.84% ज्यादा है. इसी तरह, 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹13,427.19 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹134,272 है. प्रति ग्राम चांदी की कीमत भी कल के ₹133.15 से बढ़कर ₹134.27 हो गई है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे सकारात्मक रुख और त्योहारी सीजन की मांग के कारण आई है. इस बढ़ोतरी से व्यापारियों और ग्राहकों में उत्साह का माहौल है, जो आने वाले समय में बाजार को और भी गति दे सकता है. कुल मिलाकर, आज का दिन जयपुर के बुलियन बाजार के लिए काफी मजबूत रहा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

