/जयपुर से हज 2026 की पहली उड़ान कल! 430 हाजियों के साथ मदीना रवाना

Jaipur News: हजयात्रा-2026 के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले हाजियों की पहली फ्लाईट 20 अप्रैल यानी कल जयपुर एयरपोर्ट से रात्रि 8:30 बजे रवाना होकर मदीना शरीफ़ पहुंचेगी. हजयात्रा की फ्लाइटस का जाने का सिलसिला 9 दिनों तक जारी रहेगा. पाक मुकद्दस सफर पर जाने वाले हाजियों के लिए जयपुर से हजयात्रा पर जाने वाली फ्लाइटों का शेड्यूल जारी किया गया.



हज-2026 के पाक मुकद्दस सफर पर जाने वाले हाजियों के लिए जयपुर से फ्लाइट शेड्यूल जारी हुआ. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया की हज 2026 के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले हज हाजियों की पहली फ्लाईट 20 अप्रैल को जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगी. हज की पहली फ्लाइट रात्रि 8:30 बजे जयपुर से मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरेगी. हज जाने वाली पहली फ्लाईट में करीब 430 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगी. हज कमेटी की ओर से वॉलिटियर्स हजयात्रियों की सेवा के लिए एयरपोर्ट पर सेवा भी देंगे.

फ्लाइट नम्बर कहां से कहां तक समय हजयात्री संख्या दिनांक

1. फ्लाइट- xy-8120 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 20 अप्रैल

2. फ्लाइट- xy-8122 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 21 अप्रैल

3. फ्लाइट- xy-8124 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 22 अप्रैल

4. फ्लाइट- xy-8126 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 23 अप्रैल

5. फ्लाइट- xy-8128 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 24 अप्रैल

6. फ्लाइट- xy-8130 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 25 अप्रैल

7. फ्लाइट- xy-8132 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 26 अप्रैल

8. फ्लाइट- xy-8134 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 27 अप्रैल

9. फ्लाइट- xy-8136 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430 28 अप्रैल

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया कि हज 2026 के मुक़द्दस सफर की पहली फ्लाईट 20 अप्रैल यानी कल जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगी. इस साल हजयात्रा पर राजस्थान से कुल 4572 हजयात्री हज के लिए रजिस्ट्रर्ड हुए. हज पर जाने वाली फ्लाइटस 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक हजयात्रा की फ्लाइटस रवाना होगी.

उन्होंने सेन्ट्रल हज कमेटी से मांग की है की राजस्थान के हज यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान की और से हज हाउस कर्बला और जयपुर एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां कर ली गई है.

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