जयपुर में आज बदलेगा ट्रैफिक रूट, हनुमंत शोभायात्रा के चलते कई सड़कें रहेंगी बंद, पढ़ें डायवर्जन प्लान

Jaipur Traffic Diversion Update: हनुमान जयंती पर जयपुर में आज 40वीं भव्य हनुमंत शोभायात्रा निकलेगी. रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरेगी. CM भजनलाल शर्मा आरती करेंगे, वहीं, कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. शोभायात्रा के चलते कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे.
Trending Photos
Jaipur Traffic Diversion Update: जयपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर आज भव्य 40वीं हनुमंत शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर शहर में उत्साह का माहौल है. इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत शाम 5 बजे रामलीला मैदान से होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शोभायात्रा में शामिल होकर विधिवत आरती करेंगे और यात्रा को रवाना करेंगे.
यह शोभायात्रा सांगानेरी गेट स्थित जौहरी बाजार के हनुमान मंदिर से शुरू होकर बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, अजमेरी गेट, इंद्रा बाजार, सिंह द्वार और खजाने वालों का रास्ता होते हुए चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचेगी. पूरे मार्ग को केसरिया पताकाओं और गुब्बारों से सजाया गया है, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आएगा.
10 इलेक्ट्रॉनिक और 25 पारंपरिक झांकियां निकलेंगी
इस बार शोभायात्रा में कई नई और आकर्षक झांकियां शामिल की गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी. शोभायात्रा में 10 इलेक्ट्रॉनिक और 25 पारंपरिक झांकियां होंगी. इनमें उड़ते हनुमान, शिव पर जल चढ़ाते राम-हनुमान जैसे दृश्य खास रहेंगे. इसके अलावा नीम करौली बाबा, सालासर बालाजी, खोले के हनुमान, घाट के बालाजी और पीपलदा हनुमान की झांकियां भी शामिल होंगी.
12 फीट ऊंचे काले हनुमान होंगे बड़ा आकर्षण
इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण 12 फीट ऊंचे काले हनुमान होंगे, जो श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे. यह विशाल प्रतिमा 2 और 3 अप्रैल को बड़ी चौपड़ पर विराजमान रहेगी. इसके साथ ही स्वर्ण मंडित हनुमान रथ पर भगवान हनुमान नगर भ्रमण करेंगे, जो शोभायात्रा की भव्यता को और बढ़ाएगा.
वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित
शोभायात्रा के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. शाम 6 बजे से जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, इंद्रा बाजार और चांदपोल बाजार सहित कई स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. जिस मार्ग से शोभायात्रा गुजरेगी, वहां सामान्य यातायात को करीब 10 मिनट पहले ही डायवर्ट कर दिया जाएगा.
वाहनों की आवाजाही पर भी रोक
इसके अलावा रामगढ़ मोड़, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट और संजय सर्किल क्षेत्र में शाम के समय मिनी और सिटी बसों के साथ-साथ हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी. त्रिपोलिया, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट और चांदपोल क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों को अलग-अलग स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा.
एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस दौरान निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी गई है. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!