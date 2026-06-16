/जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

Jaipur News: जयपुर के हरमाड़ा इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सीकर-जयपुर हाईवे स्थित नींदड़ मोड़ पर सीमेंट से भरे एक ट्रोले और बाइक की टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

तीन लोगों की मौत की सूचना

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार तीन लोगों की हादसे में मौत होने की सूचना है. हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से मृतकों की पहचान और अन्य विवरण का इंतजार किया जा रहा है.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद सीकर-जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही यातायात को सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मृतकों की पहचान सहित अन्य तथ्य सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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