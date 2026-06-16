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जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

Jaipur News: जयपुर के हरमाड़ा स्थित नींदड़ मोड़ पर सीमेंट से भरे ट्रोले और बाइक की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत की सूचना है. हादसे के बाद बाइक चकनाचूर हो गई और सीकर-जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया. हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 16, 2026, 10:29 AM|Updated: Jun 16, 2026, 10:29 AM
जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर के हरमाड़ा इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सीकर-जयपुर हाईवे स्थित नींदड़ मोड़ पर सीमेंट से भरे एक ट्रोले और बाइक की टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

तीन लोगों की मौत की सूचना

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार तीन लोगों की हादसे में मौत होने की सूचना है. हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से मृतकों की पहचान और अन्य विवरण का इंतजार किया जा रहा है.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद सीकर-जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही यातायात को सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मृतकों की पहचान सहित अन्य तथ्य सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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