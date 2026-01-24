प्यार, गुस्सा और तांडव…जयपुर में प्रेम-प्रसंग ने हिला दी पूरी कॉलोनी, घर से भागे प्रेमी जोड़े के बाद बेकाबू हुए परिजनों ने मचाया उत्पात

Jaipur Crime News: जयपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का एक और गंभीर मामला सामने आया है. प्रेम-प्रसंग से जुड़ी नाराजगी के चलते कुछ युवकों ने एक परिवार के घर पर हमला बोलते हुए जमकर उत्पात मचाया. यह घटना जयपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित हसनपुरा इलाके की है, जहां लाठी-डंडों से लैस करीब दर्जनभर युवकों ने न सिर्फ पथराव किया, बल्कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दहशत का माहौल बना दिया.

पुलिस के अनुसार, हसनपुरा इलाके में पास-पास रहने वाले एक युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. हाल ही में दोनों घर छोड़कर कहीं चले गए. इस घटना से युवती के परिजन काफी नाराज थे. उनका आरोप है कि युवक युवती को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया है. इसी नाराजगी के चलते मामला हिंसक रूप ले बैठा.

स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को युवती पक्ष के करीब 12 युवक एकत्रित हुए और सीधे युवक के घर पहुंच गए. वहां पहुंचते ही उन्होंने घर के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से पथराव किया और घर के बाहर खड़ी तीन से चार कारों के साथ-साथ एक बाइक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया, ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा या तनाव की स्थिति को रोका जा सके.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हुड़दंग मचाने वाले युवकों की पहचान की जा सके.

फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल इलाके में स्थिति शांत है, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और मामले की गहन जांच की जा रही है.