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जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

जयपुर के माणक चौक क्षेत्र में पैतृक हवेली के रेनोवेशन के दौरान पुराने निर्माण में छिपी 66.400 किलो चांदी मिलने और उसे चोरी करने के मामले में राहुल सेठी की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. अब तक करीब पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद की जा चुकी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 08, 2026, 06:35 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 07:28 PM IST
जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर के पुराने शहर से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसमें पुरानी हवेली तोड़ने के दौरान खजाना मिला, लेकिन फिर खजाने को गायब करने के लिए ठेकेदार की साजिश शुरु हुई, लेकिन आखिरकार मामला थाने तक पहुंचा और अब खजाना मिलने के करीब 10 महीने बाद खजाने का खुलासा हो गया हैं.

खजाने को चोरी कर लिया

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जयपुर के माणकचौक थाना इलाके में एक पुरानी हवेली को तोड़कर नया निर्माण किया जा रहा था. हवेली की तुड़ाई के दौरान ठेकेदार और उसके साथियों को बड़ी संख्या में पुराने चांदी के सिक्के, चांदी की सिल्लियां और दूसरे कीमती सामान मिले, लेकिन खजाना मिलने पर ठेकेदार ने मालिक को सौंपने के बजाय खजाने को चोरी कर लिया.

ठेकेदार ने खजाने के हिस्से में से ठेकेदार ने 1500 चांदी के सिक्के बाजार में बेच दिए, लेकिन चांदी की सिल्ली बाजार में बेच नहीं पाया क्योंकि इतनी ज्यादा चांदी एक साथ बाजार में बेचने पर शक हो जाता और आरोपी पकड़े जाते. बाजार में एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में चांदी बेचना भी बड़ा काम था. ठेकेदार ने अपनी पूरी टीम के मजदूरों के साथ सांठगांठ कर ली थी, लेकिन एक मजदूर ने खजाने और अपने कम हिस्से को लेकर एक व्यक्ति से बात की, जिसने बातचीत को रिकॉर्ड करके हवेली मालिक तक पहुंचा दिया, जिसके चलते खजाने का सच सामने आ गया.

करीब 10 महीने पुराना है मामला

मामला पुलिस तक पहुंचा तो सामने आया कि घटना करीब 10 महीने पुरानी है. भवन टूट चुका था, नया निर्माण हो चुका था और मौके से तत्काल साक्ष्य जुटाना आसान नहीं था. इसके बावजूद माणकचौक थाना पुलिस और डीएसटी जयपुर नॉर्थ ने तकनीकी अनुसंधान, मुखबिर तंत्र और निगरानी के जरिए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 66 किलो 400 ग्राम चांदी की दो बड़ी सिल्लियां बरामद हुई हैं, जिनकी मौजूदा बाजार कीमत करीब पौने दो करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. करीब 1500 चांदी के सिक्के अभी भी बरामद होना बाकी हैं.

पुरानी हवेली और खजाने की कहानी…
जयपुर का पुराना शहर...सालों पुरानी हवेलियां...इन हवेलियों की दीवारों, तहखानों और जमीन के भीतर पुराने समय में धन-संपत्ति छिपाए जाने की कहानियां अक्सर सामने आती रही हैं, लेकिन माणकचौक इलाके में सामने आया यह मामला सिर्फ एक पुरानी हवेली की तुड़ाई का मामला नहीं है. ये कहानी है एक ऐसे कथित खजाने की, जो भवन की दीवारों और ढांचे को तोड़ते वक्त सामने आया और जिसके बाद इसे हासिल करने की पूरी साजिश रच दी गई.

भवन नंबर- 630

मामला विद्याधर का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार स्थित भवन नंबर 630 का है. पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का काम शुरू हुआ था. भवन मालिक के परिवार की ओर से निर्माण और तुड़ाई का काम एक फर्म के माध्यम से कराया जा रहा था और भवन की तुड़ाई का काम ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू को दिया गया था. भवन मालिक की ओर से ठेकेदार को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि तुड़ाई के दौरान अगर कोई धन, कीमती सामान या पुरानी संपत्ति मिलती है तो उसे भवन मालिक को सौंपना होगा, लेकिन इसके बाद कहानी बदल गई.

हवेली मालिक की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में भवन की तुड़ाई के दौरान बड़ी मात्रा में कीमती सामान मिलने का दावा किया गया. शिकायत के मुताबिक, इसमें करीब 10 से 15 चांदी की सिल्लियां थीं. इनका वजन करीब 40 से 45 किलो बताया गया. इसके अलावा करीब 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के मिलने का भी दावा किया गया. इतना ही नहीं, शिकायत में करीब 14 से 15 स्वर्ण कलश होने की बात भी कही गई, जिनमें सोने के पुराने सिक्के होने का दावा किया गया यानी शिकायत के मुताबिक पुराने भवन की तुड़ाई के दौरान सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सोने समेत कई तरह का कथित कीमती सामान सामने आया था. इस पूरे खजाने को भवन मालिक को सौंपने के बजाय ठेकेदार और उसके साथियों ने पर आपस में बांट लिया और अलग-अलग तरीके से खुर्द-बुर्द कर दिया.

पुराने भवनों की तुड़ाई का काम लिया करता था

पुलिस जांच में ठेकेदार की भूमिका सबसे अहम बनकर सामने आई. पुलिस के मुताबिक, महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू अक्सर पुरानी हवेलियों और पुराने भवनों की तुड़ाई का काम लिया करता था. ऐसे में पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या उसे पुराने भवनों में छिपी पुरानी संपत्ति और कीमती सामान के बारे में पहले से जानकारी और अनुभव था. खजाना मिलने के बाद कथित तौर पर चांदी के पुराने सिक्कों को बाजार में बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बड़ी चांदी की सिल्लियों को बाजार में उतारने से आरोपी बचते रहे और यहीं से पुलिस की जांच में एक अहम कड़ी जुड़ती है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी चांदी के कुछ सिक्के बाजार में बेच चुका था, लेकिन चांदी की बड़ी सिल्लियों का वजन काफी ज्यादा था. इतनी बड़ी मात्रा में चांदी एक साथ बाजार में बेचने पर संदेह पैदा होने का डर था. इसी वजह से इन सिल्लियों को तत्काल बाजार में बेचने के बजाय तौर पर छिपाकर रखा गया. पुलिस के अनुसार योजना आगे चलकर इन्हें बेचने की थी, लेकिन आरोपी अपनी इस योजना को अंजाम तक पहुंचा पाते, उससे पहले ही पुलिस की जांच उन तक पहुंच गई.

चांदी की दो बड़ी सिल्लियां बरामद

माणकचौक पुलिस और डीएसटी जयपुर उत्तर की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चांदी की दो बड़ी सिल्लियां बरामद कर लीं. पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान एक अहम बात सामने आई।कुछ आरोपी घटना से पहले छोटे-मोटे काम और मजदूरी से अपना जीवनयापन कर रहे थे, लेकिन घटना के बाद उनकी आर्थिक गतिविधियों में अचानक बदलाव दिखाई दिया. वे एक साथ बड़े स्तर पर कई काम करने लगे. उनकी गतिविधियां और खर्च उनकी पहले की आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खा रहे थे. पुलिस ने इस बदलाव को महज संयोग नहीं माना.

इसके बाद आरोपियों पर सादा कपड़ों में निगरानी रखी गई।उनकी आवाजाही पर लगातार नजर रखी गई. तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिली सूचनाओं को आपस में जोड़ा गया, जब पुलिस को पर्याप्त सुराग मिले तो आरोपियों से गहन पूछताछ की गई और यहीं से 10 महीने पुराने मामले की कई परतें खुलनी शुरू हुईं. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को चांदी की सिल्लियों के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद आरोपियों के कब्जे से दो बड़ी चांदी की सिल्लियां बरामद की गईं. इनका कुल वजन 66 किलो 400 ग्राम है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खजाने का बाकी हिस्सा कहां गया?

किसने कितनी चांदी ली?
कितने सिक्के बाजार में बेचे गए?
किसे बेचे गए?
बेचने के बाद पैसा किसके पास पहुंचा?
और सबसे अहम...
क्या सोने के सिक्के और दूसरे कीमती सामान भी वास्तव में मिले थे?

पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल फिलहाल पुराने चांदी के सिक्कों को लेकर है. करीब 1500 सिक्के अभी बरामद होना बाकी बताए जा रहे हैं. इस पूरे मामले में सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि कथित सोने के सिक्कों से भरे स्वर्ण कलश का दावा भी किया गया है. शिकायत में स्वर्ण कलश होने की बात कही गई है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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