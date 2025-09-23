Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में महिलाओं को मिल रहा फ्री इलाज! जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाओं का उपचार फ्री किया जा रहा है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avaj panchal
Published: Sep 23, 2025, 06:13 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 06:13 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!
7 Photos
Badam ka Halwa

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?
7 Photos
jodhpur News

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!

जयपुर में महिलाओं को मिल रहा फ्री इलाज! जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में गत दिनांक 17 सितम्बर 2025 से प्रारम्भ हुए 'स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार अभियान' शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाओं का उपचार किया जा रहा है. शिविर समस्त उप जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आगामी 02 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान' के अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं लाभ ले रही हैं.

जिले में शिविरों में महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. महिला स्वास्थ्य जांच -उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, टीबी, कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्विकल) की जांच की जा रही है. मातृ एवं शिशु देखभाल- प्रसव पूर्व एवं पश्चात् जांच, बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान' शिविरों में मां योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य कियोस्क पर एनसीडी स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग, मातृ-शिशु देखभाल, पोषण परामर्श, आयुष सेवाएं, रक्तदान एवं टीबी जांच जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

उन्होंने बताया कि शिविरों में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, फिजिशियन एवं आयुष चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं.

उन्होंने बताया कि अभियान के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, गैर-संचारी रोगों, कैंसर, एनीमिया, टीबी एवं सिकल सेल स्क्रीनिंग पर फोकस, मासिक धर्म स्वच्छता एवं पोषण को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, एएनसी जांच व टीकाकरण को प्रोत्साहन एवं समुदाय को स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ना है.

बता दें कि स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य पहल है. इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, जनभागीदारी अभियान मॉडल के तहत निजी अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी के साथ पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल तथा जागरूकता को बढ़ावा देना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news