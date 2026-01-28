जिंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस ने ली दो जानें, शर्मा हॉस्पिटल के सामने पलटी, कार्डियक पेशेंट और भाई की दर्दनाक मौत

Jaipur Ambulance Accident: जयपुर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है. एनएच-48 पर करधनी थाना क्षेत्र में शर्मा हॉस्पिटल के सामने तेज रफ्तार एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई. इस हादसे में हृदय रोगी सिराजुद्दीन (गुड़ागौड़जी, उदयपुरवाटी) और उनके छोटे भाई फिरोज अली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एम्बुलेंस में सवार अन्य लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

प्राइवेट अस्पताल से कार्डियक पेशेंट सिराजुद्दीन को इमरजेंसी इलाज के लिए एक अन्य अस्पताल ले जाया जा रहा था. तेज रफ्तार में चल रही एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर पलट गई. हादसे में एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. एम्बुलेंस में उस समय एक कंपाउंडर, एम्बुलेंस ड्राइवर, ड्राइवर का एक दोस्त और एक अन्य व्यक्ति सवार थे. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है.

मृतक सिराजुद्दीन हृदय रोग से पीड़ित थे और इलाज के लिए जयपुर लाए गए थे. उनके छोटे भाई फिरोज अली भी साथ थे. हादसे की सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और संभवतः ड्राइवर की लापरवाही को मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह घटना एक बार फिर एम्बुलेंस सेवाओं की सुरक्षा और ड्राइविंग मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. जयपुर में पहले भी कई बार तेज रफ्तार एम्बुलेंस से जुड़े हादसे हो चुके हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं में सायरन और तेज रफ्तार के साथ-साथ ड्राइवरों की ट्रेनिंग और वाहन की मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा शोक जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को हादसे के बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत करधनी थाना में संपर्क करें. यह हादसा जयपुर में सड़क सुरक्षा की कमी को एक बार फिर उजागर करता है. ड्राइवर्स से अपील है कि स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करें और इमरजेंसी वाहनों के साथ सावधानी बरतें.

