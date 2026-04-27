/Heatwave Alert: 46°C में पानी की डिमांड 2 गुना बढ़ी, सप्लाई रिकॉर्ड टूटा, 24×7 कंट्रोल रूम अब एक्टिव

Jaipur News : जयपुर-राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी कहर बरपा रही है.गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है.अप्रैल के आखिरी में गर्मी के साथ साथ पेयजल सप्लाई ने भी सारे रिकार्ड तोड दिए है.

30 MLD पानी की सप्लाई बढ़ाई

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मरूधरा में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है.अप्रैल में ही तापमान 46 के पार पहुंच गया है.जिसके बाद अब गर्मी बढने के साथ पानी की डिमांड भी तेजी से बढने लगी है.राजस्थान में अप्रैल में ही पेयजल सप्लाई के पुराने रिकार्ड तोड दिए है.

आने वाले दिनों में मई और जून में सप्लाई और बढ़ेगी

जयपुर समेत 5 जिलों की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर बांध से सप्लाई में बढ़ोतरी की गई है.जयपुर के लिए अप्रैल के महीने में 30 एमएलडी पानी की सप्लाई बढाई है.अभी गर्मी तेज होने के बाद 10 एमएलडी सप्लाई और बढाई है.आने वाले दिनों में मई और जून में सप्लाई और बढेगी.जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और जिला स्तर पर 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए है

47 डिग्री के पास तापमान

बाड़मेर सबसे ज़्यादा 46.4 डिग्री

जैसलमेर में भी 46 डिग्री तापमान

कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी 45°C पार

फलोदी में 44.8°C, जोधपुर में 44.7°C

बीकानेर 44.6°C, चूरू में 44.2°C तापमान

जयपुर में 42.7 डिग्री सेल्सियस

अप्रैल में ऐसे ही बढ़ गयी डिमांड

अप्रैल से पहले पानी की डिमांड- 858 MLD

अप्रैल शुरू होते ही पानी डिमांड- 605 MLD

अप्रैल के आखिरी तक डिमांड- 615 MLD

कंट्रोल रूम स्थापित

पीएचईडी में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है.पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जलदाय विभाग ने 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.जयपुर जिले की समस्याओं के के लिए उपभोक्ता 0141-2706624 नंबर कॉल करके शिकायत कर सकते है.इसके अलावा 8279100526 पर भी उपभोक्ता समस्या लिखकर फोटो शेयर कर सकते है.3 शिफ्टों में कंट्रोल रूम में इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई.अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि जिस किसी उपभोक्ता को पेयजल को लेकर परेशानी है तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते है.

आकस्मिक कार्यों के लिए 1-1 करोड़ खर्च कर सकते

जलदाय विभाग ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति दे रखी है. इसके तहत जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर तुरंत पेयजल कार्यों पर खर्च कर सकते है.

