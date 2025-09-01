जयपुर में 3 दिन से लगातार बारिश, एशिया की सबसे बड़ी मुहाना मंडी हुई पानी-पानी

Jaipur News: प्रदेशभर में पिछले तीन दिन से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. एशिया की सबसे बड़ी मंडी ज्योतिबा फुले टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी सांगानेर पानी-पानी हुई. बारिश के चलते मुहाना मंडी का मुख्य रोड जगह-जगह गड्ढे पड़ गए, तो वहीं मंडी के चौराहे, डोम में जलभराव से हाल बेहाल हो गए हैं.

सरकार और मंडी प्रशासन को मुहाना मंडी से करोडों का राजस्व मिलने के बाद भी मुहाना मंडी विकास के अभाव में त्रस्त हो रही है. मुहाना मंडी का ड्रेनेज सिस्टम सही होने के कारण जलभराव की स्थिति बन रही, जिससे मंडी व्यापारियों का लाखों का माल खराब हो रही तो, वहीं व्यापारी और ग्राहक सब्जी खरीदने नहीं पहुंच रहे.

मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र-मुहाना मंडी जर्जर

राजधानी जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी-फल मंडी का ड्रेनेज सिस्टम फेल. देश-प्रदेश में इस मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी बारिश के पानी से पानी-पानी हो गई है. फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि मुहाना मंडी का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से मंडी में जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

पिछले तीन दिन से बारिश के चलते सड़कें जगह-जगह से टूट चुकी हैं, तो मंडी के डोम में पानी भरा है. साथ ही सब्जी व्यापारियों के बेसमेंट में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे सब्जी व्यापारियों का लाखों रुपये का माल खराब हो रहा है.

मंडी अध्यक्ष तंवर ने बताया कि इस समस्या को लेकर मंडी प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सरकार को लंबे समय से नालियों के पुनर्निर्माण को लेकर अवगत करा चुके हैं. साथ ही पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

बीते अप्रैल माह में खुद मुख्यमंत्री मुहाना मंडी की समस्या को दुरस्त करने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन आज तक हालात जस के तस बने हुए हैं. मुहाना मंडी के हालात को देखकर हर किसी के जुबां पर एक ही बात हालात कब सुधरेंगे.

फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि प्रदेशभर में 247 मंडिया स्थापित हैं, जिनसे सरकार को 600 से 700 करोड़ का राजस्व मिल रहा है. वहीं एशिया की सबसे बड़ी मुहाना मंडी से 40 करोड़ को राजस्व मिल रहा है. उसके बावजूद भी मंडियों की हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है. तंवर ने बताया कि देशभर के राज्यों से सब्जियां मुहाना मंडी में आती है, मंडी में जलभराव होने से सब्जी के ट्रक पानी से भरे गड्ढों में धंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं.

मंडी व्यापारी स्वयं अपने स्तर पर ही मड पंप लगाकर मंडी से पानी का निकासी का काम कर रहे हैं, जब तक मुहाना मंडी में ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं की जाएगी तब तक हर साल बारिश में ऐसी ही समस्याएं आती रहेगी. मंडी आने वाले किसान, व्यापारी और ग्राहकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं मडी में पानी ही पानी देख सरकार और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

