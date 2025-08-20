Zee Rajasthan
Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Deepak Goyal
Published: Aug 20, 2025, 22:01 IST | Updated: Aug 20, 2025, 22:01 IST

जयपुर में सड़क पर कचरा फेंका तो कटेगा चालान! निगम ने किया ट्रेस और काटा चालान

Rajasthan News: जयपुर शहर को कचरा मुक्त करने को लेकर हेरिटेज निगम प्रशासन अब एक्शन मोड पर आ गया है. हैरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश के बाद सभी जोन में लगातार निगम अधिकारी निरीक्षण कर समझाइश कर रहे है. जोन उपायुक्त माइक पर अनाउंस कर आमजन और व्यापारियों को कचरा डालने के लिए प्रेरित कर रहे है.

सड़क पर फेंका कचरा, निगम ने किया ट्रेस और काटा चालान
इसी कड़ी में हेरिटेज निगम के किशनपोल जोन के हवामहल बाजार में निरीक्षण के दौरान हिमालय स्टोर के बाहर खुले में कचरा पाया गया, जिस पर निगम के अधिकारियों ने ट्रेस कर मालिक से समझाइश की और मौके पर ही निगम टीम ने तुरंत चालान काटा. वहीं आयुक्त निधि पटेल ने सिविल जोन इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से संवाद कर सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा. साथ ही निगम अधिकारियों को गलियों में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए.

कचरा खुले में डालने वालों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- निगम आयुक्त
निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि अब कचरा खुले में डालने वालों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी व्यापारियों और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अपनी दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था रखें और कचरा केवल निगम की गाड़ी में ही डालें. वहीं किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने भी अपनी टीम के साथ बाजारों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने माइक पर अनाउंस कर सभी सफाई रखने और डस्टबिन रखने के लिए जागरूक किया. इसी तरह उपायुक्त स्वास्थ्य युगांतर शर्मा ने भी हवामहल जोन में जोरावर सिंह गेट और ब्रह्मपुरी के बाजारों में सफाई रखने और डस्टबिन नहीं रखने पर कार्रवाई करने के लिए व्यापारियों को आगाह किया.

