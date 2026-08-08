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हेरिटेज से नहीं चलेगा खिलवाड़! जयपुर की चारदीवारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश- तुरंत हटाएं कब्जे

Jaipur News: जयपुर की चारदीवारी के हेरिटेज स्वरूप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है. चौड़ा रास्ता क्षेत्र में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का मामला है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh pareek
Published:Aug 08, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 01:41 PM IST
हेरिटेज से नहीं चलेगा खिलवाड़! जयपुर की चारदीवारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश- तुरंत हटाएं कब्जे
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: जयपुर की ऐतिहासिक पहचान और हेरिटेज स्वरूप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ कहा है कि शहर की चारदीवारी के मुख्य मार्गों के हेरिटेज स्वरूप से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यहां हुए अवैध निर्माण के मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने जितेन्द्र शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

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करीब 300 साल पुराना है जयपुर शहर

हाईकोर्ट ने कमेंट में कहा कि जयपुर करीब तीन सौ साल पुराना शहर है. इसकी पहचान देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध हेरिटेज शहरों में होती है. ऐसे में शहर की ऐतिहासिक विरासत और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा कि जयपुर की चारदीवारी और उसके प्रमुख मार्ग शहर की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इसलिए इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास से जुड़े कार्यों में हेरिटेज स्वरूप का ध्यान रखा जाना जरूरी है.

चौड़ा रास्ता इलाके में अवैध निर्माण का आरोप
जनहित याचिका में चारदीवारी के चौड़ा रास्ता क्षेत्र में हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि यहां आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश व्यास ने अदालत को बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे. नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण हटाने या आगे की कार्रवाई को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.

कार्रवाई की मांग पर कोर्ट ने मांगा जवाब
याचिका में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश देने की मांग की गई है कि हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही अवैध निर्माण को हटाने के लिए भी कदम उठाए जाएं.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हेरिटेज स्वरूप को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. खंडपीठ ने राजस्थान सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है. अब मामले में संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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