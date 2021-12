Jaipur हेरिटेज से BVG टर्मिनेट, निगम प्रशासन ने संभाली कमान

Jaipur: हेरिटेज नगर निगम (Jaipur Nagar Nigam Heritage) ने सेवा शर्तों के उल्लंघन और सफाई नहीं करने का दोषी ठहराते हुए विवादों की सफाई कंपनी बीवीजी को टर्मिनेट कर दिया और सफाई व्यवस्था को खुद संभाल लिया हैं. हालांकि सफाई व्यवस्था को संभालना हेरिटेज निगम के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है. सफाई व्यवस्था को संभालने के साथ मेयर, आयुक्त, उपायुक्त तो चारदीवारी की सड़कों पर नजर आए लेकिन कचरे के ढेर जगह-जगह देखने को मिले साथ में हूपर के साथ सफाईकर्मी भी फील्ड से गायब मिले.

जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र से बीवीजी कंपनी (BVG Company) को टर्मिनेट करने के बाद जयपुर शहर के परकोटा में आज हालात बिगड़े दिखाई दिए. डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होने के कारण लोगों ने मजबूरन कचरा ओपन डिपो पर डाला. शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महापौर मुनेश गुर्जर, आयुक्त अवधेश सिंह समेत तमाम जोन उपायुक्त, सीएसआई सड़कों पर उतरे, जगह-जगह निरीक्षण भी किया लेकिन कर्मचारियों की गैरहाजिरी और संसाधन की कमी ने से पूरा सिस्टम झूझता दिखाई दिया. परकोटा क्षेत्र में निगम के तमाम संसाधन केवल मुख्य रोड, बाजारों में ही कचरा उठाने में लगे रहे. जबकि छोटी और अंदरूनी गलियों में ओपन कचरा डिपो पर दोपहर तक कचरा नहीं उठा.

इधर लोग भी घरों पर हूपर आने का इंतजार करते रहे. इस बीच मेयर ने निरीक्षण के दौरान जब सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति देखी तो वे दंग रह गई. कई कर्मचारी जिनकी रजिस्टर्ड में उपस्थिति दर्ज थी वे फील्ड में ही नहीं दिखे. इस पर मेयर ने संबंधित सेनिटेशन इंस्पेक्टर और सीएसआई को फटकार लगाई. उन्होंने उपस्थिति लगाने के बाद फील्ड में नहीं मिले तमाम कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगा दी और अधिकारियों को उनका वेतन काटने के निर्देश दिए.

शहर की सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के बाद निगम प्रशासन ने दावा किया था कि वह शहर में व्यवस्था को बनाए रखेगा लेकिन निगम के ये दावे पहले दिन फेल दिखे. हर वार्ड में एक-एक हूपर लगाकर कचरा कलेक्शन का दावा करने के बावजूद 50 फीसदी हूपर भी परकोटा एरिया में नहीं दिखे. इस बात को खुद आयुक्त अवधेश सिंह ने भी माना. उन्होंने कहा कि हमे व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक सप्ताह से ज्यादा का समय लगेगा. मेयर मुनेश गुर्जर ने बताया कि सभी कर्मचारियों की छुटि्टयां रद्द कर दी है. ताकि शहर में सफाई व्यवस्था बने रहे.

उन्होंने बताया कि आगामी कुछ दिन लगातार सभी अधिकारी और वह खुद सफाई व्यवस्था की मॉनरिटरिंग के लिए शहर के दौरे करेंगी. इधर आयुक्त अवधेश सिंह ने बताया कि व्यवस्था को ठीक करने में अभी कुछ समय लगेगा. हूपर संचालन के लिए टेण्डर किए है, जो कुछ दिन में खोले जाएंगे. इसके बाद धीरे-धीरे व्यवस्था पटरी पर आने लगेगी. बीबीजी कंपनी को सफाई को लेकर निगम ने साढ़े चार साल में 480 नोटिस दिए फिर भी काम में सुधार नहीं किया गया. तीन वर्ष पहले भी विवाद के चलते विद्याधर नगर, हवामहल और आमेर के 32 वार्डो से बीवीजी कंपनी को सफाई और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हटा दिया था.

आयुक्त ने लिखी टर्मिनेट में लिखी प्रभावित करने वाली बात

आयुक्त नगर निगम हैरीटेज अवधेश मीणा ने टर्मिनेशन लेटर में लिखा की आदेश जारी किये जाने के समय मेरे मन में गांधी जी का पवित्र विचार सामने है, जिसमें उन्होनें स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्रता के समकक्ष बताया था. हम इस बात की अनुमति किसी व्यक्ति-संस्था-कम्पनी को नहीं दे सकते कि हमारे राष्ट्रनिर्माताओं के देश को स्वच्छ रखने के पवित्र संकल्प के साथ वो खिलवाड़ करें. लगभग 300 वर्ष पुराना गुलाबी शहर जयपुर जो अपनी सुसंगठित सुव्यवस्थित स्थापत्य कला और नगरीय नियोजन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. आम शहरवासी हमसे जो प्रमुख अपेक्षा रखते हैं वो सफाई ही है. आम शहरी सूर्योदय की प्रातः बेला के साथ जब शहर में अपने विभिन्न क्रियाकलाप के लिए विचरणशील होता हैं तो उसके मन में भी यही विचार रहता है कि वो इस खूबसूरत शहर में जहां कही भी जाये स्वच्छता की सुन्दर

चादर बिछी हो. BVG कम्पनी शहर में यह सुअवसर प्रदान करने के पीछे निश्चित शहरवासियों के इसी सपने को साकार करने की हमारी मंशा रही थी.

किसी को गंदे पैरों के साथ अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा-आयुक्त

हमारे लिए इन विषम परिस्थितियों में आत्म अवलोकन करने का विषय हो गया की क्या शहरवासियों की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए हमें किसी सख्त कदम की ओर जाना होगा. उस वक्त मेरे मन में राष्ट्रपिता का यह आदर्श वाक्य पुनः आया में किसी को गंदे पैरों के साथ अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा और हमने कम्पनी को अन्तिम अवसर देते हुए 3 दिसम्बर अपनी संठगनात्मक और संरचनात्मक व्यवस्थाओं में सुधार करके शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप एक नोटिस जारी किया लेकिन मेरे लिए यह आश्चर्य कि विषय वस्तु थी कि पूर्व की भांति कम्पनी ने न तो किसी भी तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ना ही सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के साथ कोई सहमति अथवा आश्वासन दिया. मेरी आशाओं के ठीक विपरीत कम्पनी ने अपनी सारी हदें पार करते हुए अपने जवाब मे यहाँ तक कह दिया कि वो कही भी इस तौर पर पाबंद नही है कि यो समस्त घरों से कचरा संग्रहण (Door to Door) करें. कम्पनी का यह कथन कम्पनी के साथ किये गए करार की उस मूल आत्मा पर ही प्रहार था, जिसका शीर्षक और जिसका Scope of work "Door to Door Collection जैसे शब्दों से ही प्रारंभ होता हैं. अनुबंध की शर्त संख्या 72.0 Termination of Contract के तहत नगर निगम हैरिटेज एवं आप की फर्म (बी.वी.जी. इण्डिया लिमिटेड ) के मध्य हुये अनुबंध को तुरन्त प्रभाव से Terminate किया जाता है.