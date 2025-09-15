Zee Rajasthan
Jaipur Video: जयपुर के हिंगोनिया टोल बूथ के धमाके के बाद उड़ गए परखच्चे, खौफनाक वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Jaipur CCTV footage accident: जयपुर के हिंगोनिया टोल बूथ पर ट्रक टायर फटने से जोरदार धमाका! टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल, बूथ तहस-नहस. सीसीटीवी फुटेज वायरल, पुलिस जांच में जुटी. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 15, 2025, 11:00 AM IST | Updated: Sep 15, 2025, 11:00 AM IST

Jaipur Video: जयपुर के हिंगोनिया टोल बूथ के धमाके के बाद उड़ गए परखच्चे, खौफनाक वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Jaipur Toll Booth Video: जयपुर के हिंगोनिया टोल बूथ पर रविवार को एक ट्रक के टायर के अचानक फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण वहां बैठा एक टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से टोल बूथ का ढांचा तहस-नहस हो गया, जिसमें शीशे, कंप्यूटर और अन्य सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाके की तीव्रता और उसके बाद की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा टायर के अचानक फटने से हुआ, जिसने टोल बूथ को भारी नुकसान पहुंचाया. घायल कर्मी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना ने टोल बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जोरदार धमाके से टोल बूथ क्षतिग्रस्त
जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक ट्रक का टायर अचानक फटने से जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके से टोल बूथ नंबर-6 का शीशा टूटकर बिखर गया और कंप्यूटर सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि नीली टी-शर्ट पहने टोल कर्मी कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी धमाका हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कर्मी बाल-बाल बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई.

अफरातफरी का माहौल
धमाके की तेज आवाज से टोल प्लाजा पर अफरातफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ. घटना ने सभी को सकते में डाल दिया, लेकिन राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. पुलिस और टोल प्रबंधन ने तुरंत मौके का मुआयना किया और स्थिति को नियंत्रित किया.

पहले भी हो चुके हैं टायर फटने से हादसे
यह कोई पहली घटना नहीं है. इस साल की शुरुआत में जयपुर जिले के दूडू इलाके में भी टायर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ था. उस घटना में राजस्थान रोडवेज की एक बस का टायर फटने से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सामने से आ रही एक वैन से टकरा गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने जा रहे थे. हिंगोनिया की इस ताजा घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहनों की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

