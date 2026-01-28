Jaipur: 11 साल का इंतजार हुआ खत्म, हीरापुरा से 250 बसों का संचालन शुरू, मिलेगी ये सुविधाएं

Rajasthan News: जयपुर में हीरापुरा बस स्टैंड से 250 बसों का संचालन शुरू होने से सिंधी कैंप और 200 फीट बाइपास पर जाम की समस्या खत्म होगी. यहां रोडवेज और निजी बसें एक ही परिसर से चलेंगी. यात्रियों के लिए 17 प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वेटिंग हॉल बनाए गए हैं.
Jaipur Roadways News: राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और शहर के बीचों-बीच ट्रैफिक के दबाव को कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है. अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज और निजी बसों का विधिवत संचालन शुरू कर दिया गया है. करीब 11 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जेडीए की यह महत्वाकांक्षी योजना अब धरातल पर उतर आई है.
सिंधी कैंप और 200 फीट बाइपास को मिलेगी राहत
हीरापुरा बस अड्डे के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब सिंधी कैंप बस स्टैंड और अजमेर रोड स्थित 200 फीट बाइपास पर लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों को राहत मिलेगी. पहले चरण में यहां से 250 बसें संचालित की जा रही हैं. इनमें अजमेर रूट की 133 रोडवेज बसें और खाटूश्यामजी रूट की 76 निजी बसें शामिल हैं. राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण के अनुसार, भविष्य में यहां से 500 से अधिक बसों का संचालन करने की तैयारी है.
विश्वस्तरीय सुविधाएं
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने इस बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं-
नया नियम
बस अड्डे के सुचारू संचालन के लिए परिवहन विभाग ने कड़े नियम लागू किए हैं. हीरापुरा टर्मिनल में प्रवेश करने वाली बस से ₹50 एंट्री फीस और पार्किंग के लिए ₹200 प्रति घंटा शुल्क लिया जाएगा.सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 200 फीट बाइपास चौराहे को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है. अब कोई भी बस सड़क पर अनियंत्रित तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी, जिससे अजमेर रोड का ट्रैफिक सुगम बना रहेगा.
11 साल का इंतज़ार हुआ खत्म
गौरतलब है कि जेडीए ने करीब 11 वर्ष पहले हीरापुरा में 54,270 वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी.अब इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से जयपुर आने-जाने वाले यात्रियों का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि शहर की सड़कों पर प्रदूषण और भीड़भाड़ में भी कमी आएगी.
