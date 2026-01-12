16 जनवरी से जयपुर को मिलेगी नई सौगात, खाटू श्याम जी के लिए चलेंगी 70 बसें

Jaipur News: जयपुर शहर वासियों को जल्द ही नई सौगात मिलने जा रही है. राजधानी जयपुर में एक नया बस स्टैंड शुरू होने जा रहा है. हीरापुरा में नए बस स्टैंड से बस संचालन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यहां यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है. अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने सहमति दे दी है. रोडवेज की अजमेर रूट की सभी बसें हीरापुरा में ठहराव करेंगी.

आपको बता दें कि अजमेर रूट पर करीब 150 बसें संचालित होती हैं. 16 जनवरी से हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन की जब शुरुआत होगी, तो रोडवेज की इन सभी बसों का ठहराव हीरापुरा बस स्टैंड पर होगा. यहां बस स्टैंड पर टिकट बुकिंग के लिए खिड़कियां, यात्रियों के खान-पान के लिए दुकानें बनाई जा चुकी हैं. बस अड्डा विकास प्राधिकरण यहां पर करीब 110 यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगवाने जा रहा है.

अजमेर रूट की निजी बस संचालकों से वार्ता होने पर निजी बसें भी यहां से चलेंगी. हालांकि हीरापुरा से खाटूश्यामजी रूट परमिट वाली सभी बसें यहीं से संचालित होंगी. ऐसे में खाटूश्यामजी के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को सिंधी कैंप के अलावा हीरापुरा से भी बसों का विकल्प मिल सकेगा. हीरापुरा से खाटूश्यामजी के लिए करीब 70 बसों के परमिट हैं, ऐसे में पहले चरण में हीरापुरा से करीब 220 बसों का संचालन होना तय है.

कब से बन रहा, आखिरकार अब होगा शुरू!

हीरापुरा बस स्टैंड के लिए 2016 में जेडीए ने 46565 वर्गमीटर जमीन आवंटित की

पीपीपी मोड पर बनना था बस स्टैंड, निजी कम्पनियों ने रुचि नहीं दिखाई

जून 2018 में आरएसबीटीडीए ने 60 करोड़ से बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव भेजा

अगस्त में वित्त विभाग ने प्रस्ताव रोका, बस स्टैंड निर्माण की अनुमति नहीं दी

फिर जेडीए ने यहां साढ़े 5 करोड़ की लागत से जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया

3 साल पहले तैयार हुआ, लेकिन संचालन शुरू होने की 4 बार बदली तारीख

एक लम्बा प्लेटफार्म, एक साथ डेढ़ दर्जन बसें संचालित हो सकेंगी

यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग की मूलभूत सुविधाएं जुटाई गई

पिछले 2 साल में जेडीए ने पार्किंग, सड़क निर्माण पर करीब 2 करोड़ और खर्च किए

निजी बसों के चलने पर अभी असमंजस

यात्रियों को शहर से हीरापुरा बस स्टैंड तक लाने-ले जाने के लिए भी योजना तैयार की गई है. इसके लिए करीब 400 नए मैजिक-ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए गए हैं. बस स्टैंड से शहर के अलग-अलग हिस्सों के लिए जेसीटीएसएल की बसों का संचालन भी बढ़ाया जाएगा.

हीरापुरा बस स्टैंड के बाहर अजमेर रोड पर दोनों तरफ की सर्विस रोड को एकतरफा यातायात के लिए रिजर्व किया गया है. यहां ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेंगी. बस स्टैंड से बसें चलाने के लिए निजी बस संचालकों के साथ भी वार्ता की जा रही है. हालांकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज बस संचालकों ने सहमति नहीं दी है लेकिन इसके बावजूद यहां से पहले फेज में 220 बसें संचालित होने लगेंगी.

