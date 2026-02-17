Zee Rajasthan
तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार युवकों को कुचला, मौके पर दोनों की मौत

Jaipur Accident: जयपुर जिले में एक सफेद स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार दो दोस्तों को कुचल दिया. हादसे में मोहित और वीरेंद्र की मौके पर मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 17, 2026, 06:57 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 06:57 PM IST

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार युवकों को कुचला, मौके पर दोनों की मौत

Jaipur Accident: राजस्थान के जयपुर जिले में एक सफेद स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार दो दोस्तों को कुचल दिया. हादसे में मोहित और वीरेंद्र की मौके पर मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. घटना झोटवाड़ा इलाके की है, जहां हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो सहित फरार हो गया है.

पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी स्कॉर्पियो चालक की तलाश की जा रही है, जहां पर घटना घटित हुई वहां पर गाड़ियों की स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन गली के अंदर स्कॉर्पियो चालक 100 की स्पीड से चला रहा था. मृतक वीरेंद्र अपोलो फार्मेसी में जॉब करते हैं, तो वहीं मोहित पढ़ाई कर रहा था.

पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है. ये दोनों दोस्त थे और जयपुर के पांचावाला इलाके में किराये पर रहते थे. कल रात ये दोनों युवक खाना खाने के बाद लौट रहे थे, जब तेज स्कॉर्पियो ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि एक्टिवा स्कूटी उछलकर दूर जा गिरी.

मनरेगा बचाओ, खेल बचाओ, नशा मुक्त राजस्थान सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ की ओर से प्रदर्शन किया गया. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रदर्शन में शामिल हुए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं के सामने गमछा लहराया.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के धरना स्थल से रवाना होने के बाद कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष अमीन पठान सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 22 गोदाम सर्कल के पास रोका. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वॉटर कैनन का भी प्रयोग किया गया. अमीन पठान ने कहा कि सरकार मांगें नहीं मानेगी तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे.

