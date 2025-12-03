Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हिट एंड रन से दहला जयपुर, थार चला रही लड़की ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

Jaipur Breaking: राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारी है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और एक युवती का पैर कट गया है. दुर्घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं. थार चालक गाड़ी समेत फरार हो गया है. मृतक केशव के घर मातम छा गया है. थार का नम्बर 6888 बताया जा रहा है. पुलिस ने गाड़ी के मालिक को ट्रेस किया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 03, 2025, 03:55 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना
10 Photos
jodhpur news

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन
7 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

हिट एंड रन से दहला जयपुर, थार चला रही लड़की ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

Jaipur Hit & Run Case: जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है. बताया जा रहा है कि खूनी लाल रंग की थार एक लड़की चला रही थी. खूनी लाल रंग की थार क़ो गाड़ी मालिक की बेटी भव्या चौधरी चला रही थी. मृतक पारस व्यास टोंक फाटक निवासी था.

बता दें कि राजधानी जयपुर में बड़ा हिट एंड रन मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार, एसएमएस स्टेडियम के पास रेड थार का कहर बरपा है.

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारी है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और एक युवती का पैर कट गया है. दुर्घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं. थार चालक गाड़ी समेत फरार हो गया है. मृतक केशव के घर मातम छा गया है. थार का नम्बर 6888 बताया जा रहा है. पुलिस ने गाड़ी के मालिक को ट्रेस किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news