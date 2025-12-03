Jaipur Hit & Run Case: जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है. बताया जा रहा है कि खूनी लाल रंग की थार एक लड़की चला रही थी. खूनी लाल रंग की थार क़ो गाड़ी मालिक की बेटी भव्या चौधरी चला रही थी. मृतक पारस व्यास टोंक फाटक निवासी था.



बता दें कि राजधानी जयपुर में बड़ा हिट एंड रन मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार, एसएमएस स्टेडियम के पास रेड थार का कहर बरपा है.

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारी है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और एक युवती का पैर कट गया है. दुर्घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं. थार चालक गाड़ी समेत फरार हो गया है. मृतक केशव के घर मातम छा गया है. थार का नम्बर 6888 बताया जा रहा है. पुलिस ने गाड़ी के मालिक को ट्रेस किया है.

