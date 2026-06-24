/जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

Jaipur Hit And Run: जयपुर के नारायण विहार थाना क्षेत्र स्थित कीर्ति सागर कॉलोनी चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही युवक हवा में उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

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सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक अपनी लेन में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान दाईं ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जाकर गिर पड़ा. हादसे का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है. फुटेज में दुर्घटना की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है.

घायल को तड़पता छोड़ फरार हुआ चालक

इस मामले में कार चालक की संवेदनहीनता भी सामने आई है. दुर्घटना के बाद चालक ने वाहन रोकने की बजाय मौके से भागना ही बेहतर समझा. घायल युवक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, जबकि आरोपी चालक कार को तेज गति से लेकर वहां से निकल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चालक तत्काल मदद करता तो घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सकता था. हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायल की सहायता की.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को संभाला. युवक को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

कार पर पहले से दर्ज हैं कई ई चालान

पुलिस जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. जिस कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, उसका रजिस्ट्रेशन 17 फरवरी 2024 को अलवर आरटीओ में हुआ था. जांच में पता चला है कि इस वाहन पर पहले से 10 से अधिक ई चालान दर्ज हैं. यह सामने आने के बाद पुलिस वाहन के उपयोग और उसके चालक के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.

पुलिस कर रही चालक की तलाश

फिलहाल पुलिस कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक और घटना के समय कार चला रहे व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और चालक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हिट एंड रन की यह घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.