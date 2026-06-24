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जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

Jaipur Hit And Run: जयपुर के नारायण विहार इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. युवक करीब 20 फीट दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. CCTV में कैद इस हिट एंड रन मामले में सामने आया कि कार पर पहले से 10 से ज्यादा ई चालान दर्ज हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 24, 2026, 11:59 AM|Updated: Jun 24, 2026, 11:59 AM
जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात
Image Credit: Jaipur Hit And Run

Jaipur Hit And Run: जयपुर के नारायण विहार थाना क्षेत्र स्थित कीर्ति सागर कॉलोनी चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही युवक हवा में उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

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सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक अपनी लेन में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान दाईं ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जाकर गिर पड़ा. हादसे का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है. फुटेज में दुर्घटना की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है.

घायल को तड़पता छोड़ फरार हुआ चालक

इस मामले में कार चालक की संवेदनहीनता भी सामने आई है. दुर्घटना के बाद चालक ने वाहन रोकने की बजाय मौके से भागना ही बेहतर समझा. घायल युवक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, जबकि आरोपी चालक कार को तेज गति से लेकर वहां से निकल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चालक तत्काल मदद करता तो घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सकता था. हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायल की सहायता की.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को संभाला. युवक को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

कार पर पहले से दर्ज हैं कई ई चालान

पुलिस जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. जिस कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, उसका रजिस्ट्रेशन 17 फरवरी 2024 को अलवर आरटीओ में हुआ था. जांच में पता चला है कि इस वाहन पर पहले से 10 से अधिक ई चालान दर्ज हैं. यह सामने आने के बाद पुलिस वाहन के उपयोग और उसके चालक के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.

पुलिस कर रही चालक की तलाश

फिलहाल पुलिस कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक और घटना के समय कार चला रहे व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और चालक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हिट एंड रन की यह घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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