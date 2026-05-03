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जयपुर को 'उथल-पुथल' कर गया तूफान, काल बनी भयंकर हवा, शहर को हिला गया अंधड़

Jaipur Thunderstorm: जयपुर में तेज आंधी और तूफान ने शहर को हिला दिया. तूफान के डबल अटैक में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए और बिजली की लाइटें चली गईं. 

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: May 03, 2026, 10:43 AM|Updated: May 03, 2026, 10:43 AM
जयपुर को 'उथल-पुथल' कर गया तूफान, काल बनी भयंकर हवा, शहर को हिला गया अंधड़
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Jaipur News: जयपुर ने मौसम का ऐसा यू-टर्न देखा, जिसने पांच दिन की झुलसाती गर्मी को तो राहत दी, लेकिन पीछे आफत का मंजर छोड़ गया. तेज आंधी और बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी. पेड़ गिरे, बिजली गुल हुई और सड़कें जाम के जाल में उलझ गईं.


रात को करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली अंधड़ ने शहर के कई हिस्सों को झकझोर दिया. दो दर्जन से ज्यादा इलाको में झोटवाड़ा, शिप्रापथ, सांगानेर, डिग्गी मालपुरा रोड, मुहाना, जगतपुरा और एयरपोर्ट रोड समेत कई ज्यादा जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए. शिप्रापथ इलाके में दो बड़े पेड़ गिरने से दोपहिया और चौपहिया वाहन तक दब गए. आंधी का असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहा.

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करीब 50 जगहों से बिजली के पोल और होर्डिंग गिरने की सूचनाएं सामने आईं. नतीजा, आधा शहर अंधेरे में डूब गया. टूटी रोड लाइट्स ने रात के वक्त खतरे को और बढ़ा दिया, वहीं कई इलाकों में रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए. सबसे ज्यादा असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा. जहां-जहां पेड़ गिरे, वहां लंबा जाम लग गया. एसएमएस स्टेडियम के पिछले गेट पर अर्जुन की प्रतिमा के पास नीम का विशाल पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया.

निगम की टीमें देर रात तक पेड़ हटाने में जुटी रहीं, लेकिन तब तक लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी. हालांकि, प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें मशीनों के साथ मैदान में उतरीं और गिरे पेड़ों को हटाकर रास्ते खोलने की कवायद शुरू की, लेकिन सवाल वही क्या सिस्टम इस तूफान के लिए तैयार नहीं था.


मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर शहर की तैयारियों की पोल खोल दी. हर साल आंधी-तूफान आते हैं, लेकिन हर बार हालात ऐसे ही बेकाबू नजर आते हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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