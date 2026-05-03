/जयपुर को 'उथल-पुथल' कर गया तूफान, काल बनी भयंकर हवा, शहर को हिला गया अंधड़

Jaipur News: जयपुर ने मौसम का ऐसा यू-टर्न देखा, जिसने पांच दिन की झुलसाती गर्मी को तो राहत दी, लेकिन पीछे आफत का मंजर छोड़ गया. तेज आंधी और बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी. पेड़ गिरे, बिजली गुल हुई और सड़कें जाम के जाल में उलझ गईं.



रात को करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली अंधड़ ने शहर के कई हिस्सों को झकझोर दिया. दो दर्जन से ज्यादा इलाको में झोटवाड़ा, शिप्रापथ, सांगानेर, डिग्गी मालपुरा रोड, मुहाना, जगतपुरा और एयरपोर्ट रोड समेत कई ज्यादा जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए. शिप्रापथ इलाके में दो बड़े पेड़ गिरने से दोपहिया और चौपहिया वाहन तक दब गए. आंधी का असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहा.

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करीब 50 जगहों से बिजली के पोल और होर्डिंग गिरने की सूचनाएं सामने आईं. नतीजा, आधा शहर अंधेरे में डूब गया. टूटी रोड लाइट्स ने रात के वक्त खतरे को और बढ़ा दिया, वहीं कई इलाकों में रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए. सबसे ज्यादा असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा. जहां-जहां पेड़ गिरे, वहां लंबा जाम लग गया. एसएमएस स्टेडियम के पिछले गेट पर अर्जुन की प्रतिमा के पास नीम का विशाल पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया.



निगम की टीमें देर रात तक पेड़ हटाने में जुटी रहीं, लेकिन तब तक लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी. हालांकि, प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें मशीनों के साथ मैदान में उतरीं और गिरे पेड़ों को हटाकर रास्ते खोलने की कवायद शुरू की, लेकिन सवाल वही क्या सिस्टम इस तूफान के लिए तैयार नहीं था.



मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर शहर की तैयारियों की पोल खोल दी. हर साल आंधी-तूफान आते हैं, लेकिन हर बार हालात ऐसे ही बेकाबू नजर आते हैं.

