/जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

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जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो अपने गिरोह के साथ मिलकर कॉर्पोरेट जगत के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी. आरोपी महिला दिशा बाबला खुद को आईटी प्रोफेशनल बताती है और पहले पीड़ित आईटी व्यवसायी के ऑफिस में इंटर्न रह चुकी है.
Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जो अपने गिरोह के साथ हनी ट्रैप कर एक बड़े आईटी व्यवसायी को ब्लैकमेल कर रही थी. पिछले साल भी ये महिला इसी आईटी व्यवसायी क़ो ब्लैकमेल कर 90 लाख रुपये ले चुकी थी और अब एक बार फिर करीब 50 लाख रुपये की मांग कर रही थी. पिछली शिकायत के मामले में ये महिला जेल भी जा चुकी है और फिलहाल जमानत पर बाहर थी.
हनी ट्रैप करने वाली ये महिला ख़ुद एक आईटी प्रोफेशनल बतायी जा रही रही है, जो शिकायतकर्ता के ऑफिस में भी काम कर चुकी है. आरोपी दिशा बाबला को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है.
पहले ब्लैकमेलिंग करके ठगे 90 लाख रुपये
बताया जा रहा है कि दिशा और उसका गिरोह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हनी ट्रैप का अपना बड़ा रैकेट चलाते हैं. पीड़ित ने बताया कि पहले ब्लैकमेलिंग करके 90 लाख रुपये लेने वाली ये महिला एक बार फिर 50 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी और पिछली शिकायतों क़ो विथड्रॉल करने की भी धमकी दे रही थी.
यही नहीं बल्कि पीड़ित के करोड़ों के एक AI प्रोजेक्ट को भी ये महिला और उसका गैंग हासिल करना चाहता था. पीड़ित का ये भी कहना है कि महिला और उसकी गैंग ने एआई की मदद से उसके कुछ फोटो-वीडियो भी बनाएं है, जिनको वायरल करने की धमकी वो लगातार देते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शादीशुदा और पैसे वाले लोग इस गिरोह के टार्गेट पर रहते है, जिन्हें ये हनीट्रैप में फंसाते हैं.
अश्लील फोटो-वीडियो
पूरे मामले को लेकर डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि महेश नगर थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता को अश्लील फोटो-वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. पूर्व में भी इस महिला का इसी तरह की शिकायत के मामले में चालान किया जा चुका है और यही महिला जेल में भी बंद रहकर आयी है.
ये महिला और उसके कुछ सहयोगी संगठित तरीके से लोगों क़ो हनीट्रैप का शिकार बनाकर ब्लैकमेल करते है और उनसे मोटा पैसा हासिल करते है. गिरफ्तार महिला के खिलाफ एक आपराधिक केस मुहाना थाने में भी दर्ज है. आरोपी महिला शिकायतकर्ता के ही ऑफिस में पहले इंटर्न थी क्योंकि वो खुद एक आईटी प्रोफेशनल है. फिलहाल जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस हर तथ्य की जांच कर रही है. संभव इस गिरोह की कुछ और शिकायतें भी जल्द सामने आ सकती हैं.
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