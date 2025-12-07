Zee Rajasthan
जयपुर की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ऑनर रन मैराथन में देशभक्ति का उफान

Rajasthan News: जयपुर में सेना की 'ऑनर रन' मैराथन आयोजित हुईं धर्मेंद्र पूनिया ने 21 किमी दौड़ 1 घंटा 3 मिनट में जीतीं CM भजनलाल शर्मा ने इसे शहीदों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर बताया.

Published: Dec 07, 2025, 10:59 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 10:59 AM IST

Jaipur Honor Run Marathon: भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की ओर से रविवार को जयपुर में पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में 'जयपुर वेटरन्स ऑनर रन' मैराथन का आयोजन किया गया. गुलाबी नगरी के सुहाने मौसम में सैनिकों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों समेत हर उम्र के नागरिकों ने जोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया.

21 KM दौड़ का विजेता
अल्बर्ट हॉल से सुबह करीब छह बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, और पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई.

इस आयोजन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के सैनिक धर्मेंद्र पूनिया 21 किलोमीटर मैराथन के फर्स्ट विनर रहे, जिन्होंने यह दौड़ महज 1 घंटा 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरी की. इस ऑनर रन में 64 साल के रिटायर्ड सूबेदार लादू सिंह से लेकर दस वर्षीय अरमान तक ने जोश दिखाया.

सीएम का संदेश: यह केवल दौड़ नहीं, सम्मान है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ठंड के बीच युवाओं के जोश की सराहना की और कहा, "यह केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र के और अमर शहीदों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है." उन्होंने कहा कि यह दौड़ उन वीर सपूतों को समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का लक्ष्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करना है.

रिटायर्ड एडमिरल माधवेंद्र सिंह ने कहा कि देश की प्रगति में सैनिकों का योगदान अविस्मरणीय है. रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर ने इस दौड़ को देश के सैनिकों के सम्मान में एक प्रेरक कदम बताया. इस आयोजन के माध्यम से सेना का उद्देश्य नागरिकों को एक ऐसा मंच देना था, जिससे वे सशस्त्र बलों के प्रति अपने भाव अभिव्यक्त कर सकें.

