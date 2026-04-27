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जयपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी ताबड़तोड़ रेड

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेस्टोरेंट, कैफे और नाइट क्लब की आड़ में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की. अवैध हुक्का बारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 27, 2026, 05:55 PM|Updated: Apr 27, 2026, 05:55 PM
जयपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी ताबड़तोड़ रेड
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Rajasthan News: जयपुर शहर में इन दिनों रेस्टोरेंट, कैफे और नाइट क्लब की आड़ में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने यह साफ किया है कि जिस क्षेत्र में अवैध हुक्का बार संचालित होता पाया जाएगा, वहां के संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इससे पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है.

जयपुर शहर में हुक्का पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कई स्थानों पर चोरी-छिपे इसका संचालन जारी है. हालात को देखते हुए जयपुर पुलिस ने अब ऐसे अवैध हुक्का बारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. जयपुर में अब केवल कार्रवाई कर छोड़ने की बजाय स्थायी समाधान पर फोकस किया जा रहा है, जिन कैफे और क्लबों में बार-बार हुक्का संचालित होता पाया जाएगा, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा और उन्हें स्थायी रूप से सीज किया जाएगा.

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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हुक्का बार संचालकों और संबंधित लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा. हाल ही में शहर में कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 7 से ज्यादा हुक्का बारों पर छापेमारी की गई है और 50 से अधिक हुक्का फ्लेवर, तंबाकू और पाइप जब्त किए गए हैं.

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जिस क्षेत्र में अवैध हुक्का बार संचालित होता पाया जाएगा, वहां के संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इससे पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है.

हुक्का पीने की शुरुआत अक्सर शौक, मौज-मस्ती और दिखावे के लिए होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत में बदल जाती है. खास बात यह है कि अब युवतियां भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रही हैं, जिससे समाज में नशे की समस्या और गंभीर होती जा रही है. पुलिस का यह अभियान न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास भी है.
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यह भी पढ़ें:सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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