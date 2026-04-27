/जयपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी ताबड़तोड़ रेड

Rajasthan News: जयपुर शहर में इन दिनों रेस्टोरेंट, कैफे और नाइट क्लब की आड़ में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने यह साफ किया है कि जिस क्षेत्र में अवैध हुक्का बार संचालित होता पाया जाएगा, वहां के संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इससे पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है.

जयपुर शहर में हुक्का पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कई स्थानों पर चोरी-छिपे इसका संचालन जारी है. हालात को देखते हुए जयपुर पुलिस ने अब ऐसे अवैध हुक्का बारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. जयपुर में अब केवल कार्रवाई कर छोड़ने की बजाय स्थायी समाधान पर फोकस किया जा रहा है, जिन कैफे और क्लबों में बार-बार हुक्का संचालित होता पाया जाएगा, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा और उन्हें स्थायी रूप से सीज किया जाएगा.

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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हुक्का बार संचालकों और संबंधित लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा. हाल ही में शहर में कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 7 से ज्यादा हुक्का बारों पर छापेमारी की गई है और 50 से अधिक हुक्का फ्लेवर, तंबाकू और पाइप जब्त किए गए हैं.

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जिस क्षेत्र में अवैध हुक्का बार संचालित होता पाया जाएगा, वहां के संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इससे पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है.