/जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

Jaipur Hit and Run Case: जयपुर में खाना खाकर वॉक करने निकले एक दंपत्ति के साथ दिल दहला देने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है. कल रात करीब 10:30 बजे जगतपुरा के सीबीआई फाटक के पास एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी. हादसे में 40 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति को गंभीर चोटें आई हैं. मृतका निजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थीं.

मिली जानकारी के अनुसार, कार बेहद तेज रफ्तार में थी और टक्कर मारने के बाद रुकने की बजाय भाग निकली. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल पति का इलाज अस्पताल में चल रहा है. रामनगरिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन की तलाश में छापेमारी कर रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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