Jaipur Road Accident: भांकरोटा पुलिया पर तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर घायल, जाम से राहत

Trucks Collide at Bhankrota: बिंदायका क्षेत्र में अजमेर रोड की भांकरोटा पुलिया पर गुरुवार सुबह तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई. अजमेर रोड से जयपुर की ओर आ रहे तीन ट्रक एक के बाद एक आपस में टकरा गए. हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

Published: Jan 01, 2026, 01:20 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 01:20 PM IST

Jaipur Road Accident: भांकरोटा पुलिया पर तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर घायल, जाम से राहत

Jaipur Road Accident: राजधानी के बिंदायका क्षेत्र में अजमेर रोड स्थित भांकरोटा पुलिया पर गुरुवार सुबह तीन ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई. अजमेर रोड से जयपुर की ओर आ रहे तीन ट्रक एक के बाद एक आपस में टकरा गए. हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

सुबह के समय हुए इस हादसे से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. ट्रकों की टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों को नुकसान पहुंचा. सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रकों को हटवाया और जाम क्लियर कराया. इसके बाद आवागमन सामान्य हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे ट्रक उससे टकरा गए. घने कोहरे और कम दृश्यता को भी हादसे का कारण माना जा रहा है. घायल ड्राइवर की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह हादसा जयपुर-अजमेर हाईवे पर व्यस्त समय में हुआ, जिससे कई वाहन चालकों को परेशानी हुई. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. नए साल पर सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से ऐसे हादसों का खतरा और ज्यादा हो जाता है.

भांकरोटा इलाका पहले भी हादसों के लिए चर्चा में रहा है. प्रशासन से मांग उठी है कि पुलिया और आसपास सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं. कुल मिलाकर, यह हादसा सड़क सुरक्षा की जरूरत को फिर से रेखांकित करता है. पुलिस ने जाम जल्द क्लियर कर राहत दी, लेकिन ऐसे हादसों से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

