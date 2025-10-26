जयपुर के इस अस्पताल ने कर दी बर्बरता की सभी हदें पार, लाखों वसूलने के बाद भी नहीं दिया शव, बोले पैसा दो, बॉडी लो...

Jaipur News: जयपुर के संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दुर्घटना में घायल महुआ कमलेटी के 25 वर्षीय विक्रम मीणा की मौत के बाद अस्पताल ने परिजनों को 8.38 लाख रुपये का बिल थमा दिया. परिजनों का आरोप है कि “माँ योजना” के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा होने के बावजूद अस्पताल ने लाखों रुपये वसूले और बॉडी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि 6.39 लाख रुपये जमा करने के बाद भी करीब 1.98 लाख रुपये बकाया बताकर शव को रोक लिया गया.

परिजनों की गुहार और मंत्री का हस्तक्षेप

परिजनों ने इस अन्याय के खिलाफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से गुहार लगाई. मंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है और अगर दोषी पाया गया तो ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी. किरोड़ी मीणा ने पीड़ितों की शिकायतें सुनते हुए अस्पताल को कटघरे में खड़ा किया.

अस्पताल में जनसुनवाई का केंद्र

असपताल में शिकायतों की लंबी कतार लग गई, और यह मंत्री की जनसुनवाई का केंद्र बन गया. एक-एक कर पीड़ितों की बातें सुनते हुए किरोड़ी मीणा ने तीन प्रमुख मामलों की फाइलें खोलीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग

मंत्री ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने ₹1 टोकन में जमीन दी, तो सरकारी योजनाओं जैसे “माँ योजना” (₹25 लाख तक मुफ्त इलाज) और “आयुष्मान” (₹5 लाख तक मुफ्त इलाज) को क्यों दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों ने लूट मचा रखी है और सरकारी योजनाओं को बदनाम कर रहे हैं.

कार्रवाई और अस्पताल का रुख

किरोड़ी मीणा ने मुख्य सचिव से बातचीत की पुष्टि की और कहा कि कार्रवाई के लिए जहां तक जरूरी हो, वहां तक जाएंगे. वहीं, अस्पताल प्रशासन ने पैसे न मांगने का दावा किया, लेकिन “माँ योजना” पर सवालों पर चुप्पी साध ली. इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं.