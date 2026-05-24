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जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी, कई जिलों में बदले इंस्पेक्टर

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने  19 इंस्पेक्टरों के तबादला आदेश जारी किए हैं. पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है. 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 24, 2026, 05:58 PM|Updated: May 24, 2026, 05:58 PM
जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी, कई जिलों में बदले इंस्पेक्टर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने 19 इंस्पेक्टरों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें से 17 तबादले प्रशासकीय आधार पर किए गए हैं.

जारी आदेशों के मुताबिक, नरेशचंद शर्मा को दौसा, प्रेमचंद को कोटपूतली-बहरोड़, सुरेश कुमार को खैरथल -तिजारा, बुद्धि प्रकाश टेपण को झुंझुनूं, इंद्रराज मारोडिया और सुरेश कुमार को भिवाड़ी, सुरेंद्र मलिक को सीकर, विक्रांत शर्मा को जयपुर ग्रामीण, अनिता को कोटपूतली-बहरोड़ और नरेश कंवर को झुंझुनूं में नई जिम्मेदारी दी गई है.

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वहीं, गोपाल सिंह थालोड, गौरव प्रधान और राजेंद्र कुमार को भी झुंझुनूं में पदस्थापित किया गया है. संजय प्रसाद मीणा और किरण कुमार यादव को जयपुर ग्रामीण दिया गया है. वहीं, राजीव कुमार और दिनेश कुमार को सीकर जिला मिला है. महेंद्र सिंह और दारा सिंह को दौसा में नई जिम्मेदारी दी गई है.

आईजी राहुल प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ट्रांसफर लिस्ट में सभी प्रभावित थाना अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अपने नए पुलिस जिले में पहुंचकर संबंधित एसपी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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