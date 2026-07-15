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जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 सिलेंडर समेत रिफिलिंग उपकरण जब्त

Jaipur News: जयपुर में जिला प्रशासन ने 'ऑपरेशन प्रवर्तन' के तहत अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की. 66 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर, चार रिफिलिंग बांसुरियां, एक रेगुलेटर और रबर पाइप जब्त किए गए. संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 15, 2026, 01:00 PM|Updated: Jul 15, 2026, 01:00 PM
जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 सिलेंडर समेत रिफिलिंग उपकरण जब्त
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और गैरकानूनी रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के दौरान कुल 66 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर, चार रिफिलिंग बांसुरियां, एक रेगुलेटर और रबर पाइप जब्त किए गए हैं. मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.


यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा संचालित 'ऑपरेशन प्रवर्तन' के तहत की गई. अभियान जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन और जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित सतर्कता दल ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया. प्रशासन का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाना है.

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देविका नगर क्षेत्र में पकड़ी गई अवैध गैस रिफिलिंग
संयुक्त टीम ने खोनागोरियान थाना क्षेत्र के देविका नगर-बंध्या रोड इलाके में कार्रवाई की. यहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का संचालन किया जा रहा था. जांच के दौरान मौके से 45 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा चार रिफिलिंग बांसुरियां जब्त की गईं.

इसी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के माध्यम से गैस सिलेंडरों के अवैध परिवहन और कालाबाजारी का मामला भी सामने आया. कार्रवाई के दौरान वहां से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

खातीपुरा में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग मिला
अभियान के दौरान टीम ने खातीपुरा स्थित झारखंड मोड़ पर संचालित जोधपुर मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण किया. जांच में यहां घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नौ घरेलू गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर और रबर पाइप जब्त कर लिए.

एफआईआर की प्रक्रिया शुरू, कार्रवाई रहेगी जारी
जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि जब्त किए गए मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि शहर में अवैध गैस भंडारण, गैरकानूनी रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. यदि किसी भी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या संलिप्तता की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने लोगों से मांगा सहयोग
जिला प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग, गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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