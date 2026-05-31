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सस्ता प्लॉट, जिंदगी भर का रोना, जयपुर में अवैध कॉलोनियों के जाल से ऐसे बचें

राजस्थान के कई शहरों में बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लोगों को कम कीमत और आकर्षक वादों के जरिए प्लॉट बेचे जाते हैं. खरीदार ये मानकर निवेश कर देते हैं कि भविष्य में जमीन की कीमत बढ़ेगी और उनका घर सुरक्षित रहेगा. 

Edited byImran Updated byPragati Pant
Published: May 31, 2026, 07:57 PM|Updated: May 31, 2026, 07:57 PM
सस्ता प्लॉट, जिंदगी भर का रोना, जयपुर में अवैध कॉलोनियों के जाल से ऐसे बचें
Image Credit: AI

Jaipur News : अपने परिवार के लिए घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है. सालों की मेहनत, बचत और संघर्ष के बाद लोग एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं और अपने सपनों का आशियाना तैयार करते हैं. लेकिन कई बार सस्ते प्लॉट और बड़े मुनाफे के लालच में लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है.

प्रदेश के कई शहरों में बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लोगों को कम कीमत और आकर्षक वादों के जरिए प्लॉट बेचे जाते हैं. खरीदार ये मानकर निवेश कर देते हैं कि भविष्य में जमीन की कीमत बढ़ेगी और उनका घर सुरक्षित रहेगा. लेकिन जब प्रशासन जांच करता है और कॉलोनी अवैध पाई जाती है, तब सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है.

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कई मामलों में परिवार अपनी पूरी जमा-पूंजी लगाकर मकान बना लेते हैं. गृह प्रवेश होता है, सपने सजते हैं और भविष्य की योजनाएं बनती हैं. लेकिन अचानक प्रशासनिक नोटिस पहुंचता है कि कॉलोनी या निर्माण नियमों के अनुरूप स्वीकृत नहीं है. इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं.

अवैध कॉलोनियों में निवेश से आपको ये परेशानियां हो सकती है

हमेशा इन बातों का रखें ध्या

किसी भी एजेंट, दलाल या आकर्षक विज्ञापन के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला न लें. केवल कम कीमत देखकर निवेश करना भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है. एक छोटी सी सावधानी आपकी जीवनभर की मेहनत और आपके परिवार के सपनों को सुरक्षित रख सकती है.

घर बनाने से पहले जमीन की वैधता जांचें, वरना सपनों का आशियाना संकट में पड़ सकता है

जागरूक बनें, अपने परिवार को जागरूक करें और केवल वैध एवं स्वीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें


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