Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को इमली फाटक से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते फाटक संख्या 219, यानी इमली फाटक, को करीब 10 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है. ऐसे में इस मार्ग से रोजाना आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा.

उत्तर-पश्चिम रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित इस व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक की मरम्मत और तकनीकी कार्य किया जाएगा. इसी कारण मंगलवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इमली फाटक पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. इस दौरान दोपहिया, चारपहिया सहित किसी भी प्रकार के वाहन को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी.

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यहां रहता दिनभर ट्रैफिक

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इमली फाटक शहर के सबसे व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग में शामिल है, जहां दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है. लगातार दबाव के कारण रेल पटरियों की नियमित जांच और मरम्मत जरूरी हो जाती है. रेलवे की इंजीनियरिंग टीम इस दौरान ट्रैक की ग्रीसिंग, मरम्मत और तकनीकी खामियों को दूर करने का काम करेगी. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्य रेल संचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे.

इमली फाटक बंद रहने से टोंक रोड, ज्योति नगर और सहकार मार्ग जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने शहरवासियों के लिए कुछ प्रमुख रास्तों की जानकारी भी जारी की है.

इमली फाटक बंद होने की स्थिति में जेपी फाटक अंडरपास का उपयोग करें

टोंक रोड से शहर की ओर आने वाले वाहन चालक 22 गोदाम पुलिया और ओवरब्रिज का उपयोग कर सकते हैं. वहीं करतारपुरा से आने वाले लोग बाईस गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए सहकार मार्ग का रास्ता चुन सकते हैं. इसके अलावा इमली फाटक बंद होने की स्थिति में जेपी फाटक अंडरपास का उपयोग भी किया जा सकता है.

प्रशासन ने विशेष रूप से दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को समय का ध्यान रखने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को लोग सामान्य दिनों की तुलना में 15 से 20 मिनट पहले घर से निकलें, ताकि ट्रैफिक जाम के कारण देरी से बचा जा सके.

यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय

रेलवे के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शाम 6 बजे इमली फाटक को फिर से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. वहीं पुलिस प्रशासन ने भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है.

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यह कार्य यात्रियों और रेल संचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे यात्रा के दौरान बताए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके.