Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

Jaipur News: जयपुर में इमली फाटक मंगलवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा. रेलवे ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 12, 2026, 06:42 AM|Updated: May 12, 2026, 06:42 AM
सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को इमली फाटक से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते फाटक संख्या 219, यानी इमली फाटक, को करीब 10 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है. ऐसे में इस मार्ग से रोजाना आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा.

उत्तर-पश्चिम रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित इस व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक की मरम्मत और तकनीकी कार्य किया जाएगा. इसी कारण मंगलवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इमली फाटक पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. इस दौरान दोपहिया, चारपहिया सहित किसी भी प्रकार के वाहन को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां रहता दिनभर ट्रैफिक

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इमली फाटक शहर के सबसे व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग में शामिल है, जहां दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है. लगातार दबाव के कारण रेल पटरियों की नियमित जांच और मरम्मत जरूरी हो जाती है. रेलवे की इंजीनियरिंग टीम इस दौरान ट्रैक की ग्रीसिंग, मरम्मत और तकनीकी खामियों को दूर करने का काम करेगी. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्य रेल संचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे.

इमली फाटक बंद रहने से टोंक रोड, ज्योति नगर और सहकार मार्ग जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने शहरवासियों के लिए कुछ प्रमुख रास्तों की जानकारी भी जारी की है.

इमली फाटक बंद होने की स्थिति में जेपी फाटक अंडरपास का उपयोग करें

टोंक रोड से शहर की ओर आने वाले वाहन चालक 22 गोदाम पुलिया और ओवरब्रिज का उपयोग कर सकते हैं. वहीं करतारपुरा से आने वाले लोग बाईस गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए सहकार मार्ग का रास्ता चुन सकते हैं. इसके अलावा इमली फाटक बंद होने की स्थिति में जेपी फाटक अंडरपास का उपयोग भी किया जा सकता है.

प्रशासन ने विशेष रूप से दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को समय का ध्यान रखने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को लोग सामान्य दिनों की तुलना में 15 से 20 मिनट पहले घर से निकलें, ताकि ट्रैफिक जाम के कारण देरी से बचा जा सके.

यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय

रेलवे के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शाम 6 बजे इमली फाटक को फिर से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. वहीं पुलिस प्रशासन ने भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है.

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यह कार्य यात्रियों और रेल संचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे यात्रा के दौरान बताए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

NEET 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन! SOG को मिले डिजिटल सबूत

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में 23,437 करोड़ लागत से होगा नई रेल परियोजनाएं का विकास, 6 राज्यों से होगी कनेक्टिविटी!

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

जयपुर में बड़ा छात्र राजनीतिक उलटफेर! ABVP नेता देव पलसानियां ने थामा NSUI का हाथ

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

NEET पेपर लीक का बड़ा बवाल! डोटासरा ने उठाई CBI जांच की मांग, सरकार पर साधा तीखा निशाना

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Churu news
2

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

jaipur news
3

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

jaipur news
4

झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

Jhalawar News
5

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

Kota News