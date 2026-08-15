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जयपुर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत बजाने में चूक पर एक्शन, क्या हैं ‘वंदे मातरम्’ के अपमान पर नए बिल में जेल और जुर्माने के प्रावधान?

Rajasthan News: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ बजाने में हुई तकनीकी चूक पर नगर निगम ने साउंड सिस्टम फर्म को नोटिस देकर भुगतान रोक दिया. नए कानून में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक जेल का प्रावधान है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 15, 2026, 09:41 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 09:41 PM IST
जयपुर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत बजाने में चूक पर एक्शन, क्या हैं ‘वंदे मातरम्’ के अपमान पर नए बिल में जेल और जुर्माने के प्रावधान?
Image Credit: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ बजाने में हुई तकनीकी चूक हुई.

Vande Mataram: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर की बड़ी चौपड़ पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ बजाने के दौरान हुई तकनीकी गलती अब चर्चा में है. कार्यक्रम के दौरान साउंड सिस्टम पर राष्ट्रगीत सही तरीके से नहीं बज पाया. इसे लेकर जयपुर नगर निगम ने साउंड सिस्टम उपलब्ध कराने वाली फर्म को नोटिस जारी किया है. नगर निगम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में इस तरह की चूक से समारोह की गरिमा प्रभावित हुई. निगम ने बड़ी चौपड़ कार्यक्रम के माइक और साउंड सिस्टम का भुगतान भी रोक दिया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि आगे ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह नोटिस अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल की ओर से जारी किया गया है.

बड़ी चौपड़ पर आखिर हुआ क्या?
15 अगस्त को बड़ी चौपड़ पर सत्ता पक्ष की ओर से स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ बजाया गया, लेकिन साउंड सिस्टम पर इसे बजाने के दौरान गड़बड़ी हो गई. कार्यक्रम में मौजूद लोगों और नेताओं के बीच भी इस चूक को लेकर असहज स्थिति बनी. बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे तकनीकी गलती बताया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि गलती जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ.

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मदन राठौड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘वंदे मातरम्’ हमारा राष्ट्रीय गीत है और कार्यक्रम में इसके अधूरे या गलत तरीके से बजने की वजह तकनीकी खामी थी. यानी कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से इसे किसी तरह की जानबूझकर की गई हरकत नहीं बताया गया. यही बात इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है.

नगर निगम ने साउंड सिस्टम फर्म को क्या कहा?
नगर निगम जयपुर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निगम समय-समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में माइक और साउंड सिस्टम की व्यवस्था के लिए संबंधित फर्म को वार्षिक दर संविदा के तहत कार्यादेश जारी करता है. 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी इसी फर्म के माध्यम से साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई थी.

नोटिस के मुताबिक, कार्यक्रम में साउंड सिस्टम के जरिए बजाए गए राष्ट्रगीत में त्रुटि हुई. निगम ने इसे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गंभीर लापरवाही माना और कहा कि ऐसी गलती से राष्ट्रीय पर्व की गरिमा प्रभावित हुई है. निगम ने फर्म को भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं दोहराने की चेतावनी दी है.

सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में फिलहाल नगर निगम ने सीधे आपराधिक कार्रवाई की बात नहीं कही है. निगम ने तत्काल स्तर पर साउंड सिस्टम और माइक का भुगतान रोक दिया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि आगे ऐसी लापरवाही होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

अब नए कानून की चर्चा क्यों हो रही है?
इस घटना की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसी साल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में बड़ा बदलाव हुआ है. संसद ने 2026 में ‘Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act’ के जरिए ‘वंदे मातरम्’ को भी उस कानूनी सुरक्षा के दायरे में ला दिया है, जो पहले राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ को मिली हुई थी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बदलाव कानून का हिस्सा बन गया है.

पुराने कानून में राष्ट्रीय गान को जानबूझकर रोकना या उसके गायन में शामिल सभा में जानबूझकर बाधा डालना अपराध था. 2026 के संशोधन के बाद यही प्रावधान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ पर भी लागू हो गया है. यानी अब मामला सिर्फ सामाजिक या प्रशासनिक नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है.

किन हालात में जेल तक हो सकती है?
यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है. कानून यह नहीं कहता कि ‘वंदे मातरम्’ बजाने में हुई हर गलती पर जेल होगी. कानून में जानबूझकर किए गए कृत्य पर जोर दिया गया है.

2026 के संशोधन के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी सभा में व्यवधान पैदा करता है, जहां राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है, तो भी यह अपराध बन सकता है. इसके लिए अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

सीधी भाषा में समझें तो दो स्थितियां अलग-अलग हैं. पहली स्थिति है कि साउंड सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई, ऑपरेटर से गलती हो गई या रिकॉर्डिंग में तकनीकी समस्या के कारण गीत बीच में रुक गया. दूसरी स्थिति है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गीत को रुकवाया, उसमें बाधा डाली या वहां चल रहे गायन को बिगाड़ने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा किया. कानून की आपराधिक कार्रवाई मुख्य रूप से दूसरी तरह की स्थिति को निशाना बनाती है.

सिर्फ गलत या अधूरा बजना क्या अपराध है?
यही इस जयपुर मामले का सबसे अहम सवाल है. अगर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक साउंड सिस्टम में हुई गलती वास्तव में तकनीकी खराबी थी और इसे जानबूझकर नहीं किया गया था, तो केवल इस आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति को नए कानून के तहत जेल हो जाएगी.

कानून की धारा में ‘intentionally’ यानी जानबूझकर रोकने या व्यवधान पैदा करने की बात साफ तौर पर लिखी गई है. इसलिए किसी मामले में आपराधिक जिम्मेदारी तय करने से पहले यह देखा जाएगा कि गलती कैसे हुई, किसकी भूमिका थी और क्या किसी ने जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन को रोकने या बाधित करने की कोशिश की थी.

इसका मतलब यह भी नहीं है कि तकनीकी लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. अगर किसी कंपनी ने कार्यक्रम के लिए साउंड सिस्टम उपलब्ध कराने का ठेका लिया है और उसकी लापरवाही से कार्यक्रम में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई, तो नगर निगम अपने अनुबंध की शर्तों के तहत भुगतान रोक सकता है, जुर्माना लगा सकता है या दूसरी संविदात्मक कार्रवाई कर सकता है. जयपुर नगर निगम ने फिलहाल इसी तरह की कार्रवाई की है.

बार-बार गलती करने पर सजा और सख्त
कानून में पहली बार के अपराध और दोबारा अपराध करने के बीच भी अंतर रखा गया है. राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान से जुड़े अपराधों के लिए पहले से मौजूद धारा 3A के तहत अगर किसी व्यक्ति को पहले दोषी ठहराया जा चुका है और वह दोबारा धारा 2 या धारा 3 के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो दूसरी और हर अगली दोषसिद्धि पर कम से कम एक साल की जेल का प्रावधान है. 2026 के संशोधन से राष्ट्रीय गीत को भी धारा 3 के दायरे में लाए जाने के कारण यह प्रावधान उसके मामलों पर भी लागू होता है.

इस मामले का आसान निष्कर्ष
जयपुर की बड़ी चौपड़ पर हुई घटना को फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर तकनीकी चूक और प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है. नगर निगम ने साउंड सिस्टम फर्म का भुगतान रोककर नोटिस जारी किया है और भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं मदन राठौड़ ने भी गलती को तकनीकी समस्या बताते हुए माफी मांगी है.

दूसरी तरफ, नया कानून ‘वंदे मातरम्’ के जानबूझकर रोके जाने या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को गंभीर अपराध बनाता है. ऐसे मामले में अधिकतम तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसलिए हर तकनीकी गलती को जेल वाला अपराध समझना सही नहीं होगा. आपराधिक मामला तभी मजबूत होगा जब यह सामने आए कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने या उसमें व्यवधान डालने का काम किया था. यही इस पूरे मामले और नए कानून के बीच सबसे बड़ा फर्क है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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