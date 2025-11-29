Zee Rajasthan
Airbus 320 विमानों में सॉफ्टवेयर फॉल्ट, जयपुर से इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल

IndiGo A320 Problem : इंडिगो एयरलाइन ने दावा किया है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चलते अभी तक उसकी फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं हुआ है. हालांकि जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की एक फ्लाइट रद्द हुई है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 29, 2025, 12:38 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 12:38 PM IST

Airbus 320 विमानों में सॉफ्टवेयर फॉल्ट, जयपुर से इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल

Jaipur Airport Flight Cancel : विमान निर्माता कम्पनी एयरबस द्वारा निर्मित एयरबस 320 श्रेणी के विमानों में सॉफ्टवेयर से जुड़ी परेशानी आ रही है. यह परेशानी देश-दुनिया की एयरबस 320 श्रेणी की सभी फ्लाइट्स में आ रही है. इसके चलते जयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स के संचालन पर आंशिक असर देखा जा रहा है.

देश में 3 एयरलाइंस द्वारा एयरबस 320 श्रेणी के विमान संचालित किए जाते हैं. इनमें सर्वाधिक 200 विमान इंडिगो एयरलाइन के पास हैं. इंडिगो एयरलाइन ने दावा किया है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चलते अभी तक उसकी फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं हुआ है. हालांकि जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की एक फ्लाइट रद्द हुई है.

इंडिगो की सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर मुम्बई जाने वाली फ्लाइट 6E-6592 रद्द की गई है. हालांकि एयरलाइन ने इसके पीछे संचालन कारणों को जिम्मेदार माना है. इंडिगो की चेन्नई की फ्लाइट करीब ढाई घंटे और सूरत की फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे देरी से संचालित हो रही हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स भी आंशिक रूप से लेट हो रही हैं. हालांकि सॉफ्टवेयर से जुड़ी इस परेशानी के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स पर बहुत ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है.

DGCA सूत्रों के मुताबिक, किस एयरलाइन के कितने विमानों पर असर
- इंडिगो एयरलाइन के 200 विमान हैं एयरबस 320 श्रेणी के
- एयरलाइन ने जीरो फ्लाइट कैंसिलेशन का किया है दावा
- शनिवार सुबह 10 बजे तक 143 विमानों में सॉफ्टवेयर किया अपग्रेड
- इंडिगो के दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और
- कोलकाता बेस पर विमानों में सॉफ्टवेयर किए जा रहे अपग्रेड
- एयर इंडिया के 113 विमान एयरबस 320 श्रेणी के
- एयर इंडिया ने भी जीरो फ्लाइट कैंसिलेशन का किया है दावा
- एयर इंडिया के 42 एयरक्राफ्ट शनिवार सुबह 10 बजे तक हुए अपग्रेड
- एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 4 विमान अब तक हुए अपग्रेड
- एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 8 फ्लाइट लेट होने की दी जानकारी
- सभी एयरलाइंस ने रविवार सुबह 5:30 बजे तक अपग्रेड करने की बात कही

