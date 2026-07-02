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दुबई अब दूर नहीं! जयपुर एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट हुई शुरू

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से अब एक बार फिर दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हो रही हैं. वहीं घरेलू मोर्चे पर भी नोएडा एक नया डेस्टिनेशन शुरू हुआ है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jul 02, 2026, 03:05 PM|Updated: Jul 02, 2026, 03:05 PM
दुबई अब दूर नहीं! जयपुर एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट हुई शुरू
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी को लेकर एक बार फिर पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं. एयरलाइंस के फ्यूल संकट के चलते फ्लाइट्स की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हो रही हैं.

वहीं, घरेलू मोर्चे पर भी नोएडा एक नया डेस्टिनेशन शुरू हुआ है. बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालातों के चलते पिछले 4 माह से दुबई की एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो गई थी.

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एयर इंडिया की एक फ्लाइट 1 जुलाई से शुरू हुई

वहीं, फ्यूल के बढ़ते दामों और फ्यूल की कमी के चलते भी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स की संख्या में कटौती कर दी थी. दरअसल ईरान पर अमेरिका के 28 फरवरी को हुए हमले के दिन से ही फ्लाइट संचालन ठप हो गया था. ईरान-अमेरिका युद्ध से पूर्व जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रोजाना 2 फ्लाइट संचालित की जा रही थी, लेकिन युद्ध के हालातों में दुबई की इन दोनों फ्लाइट्स का संचालन बंद कर दिया गया था.

इसके बाद मार्च से मस्कट और आबूधाबी की फ्लाइट्स का संचालन बहाल हुआ था. इस दौरान शारजाह के लिए भी फ्लाइट्स शुरू हो गई थीं, लेकिन दुबई के लिए अब तक फ्लाइट नहीं चल सकी थी. अब 4 माह बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट शुरू हो गई हैं. एयर इंडिया की एक फ्लाइट 1 जुलाई से शुरू हो गई है, जबकि स्पाइसजेट की एक अन्य फ्लाइट 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी.

दुबई के लिए फिर शुरू हुई हवाई सेवा
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-143 जयपुर से शाम 6:45 बजे जाएगी
दुबई के स्थानीय समय रात 9 बजे फ्लाइट पहुंचेगी दुबई
फ्लाइट IX-144 दुबई से वहां के रात 9:55 बजे होगी रवाना
तड़के 3 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट
सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी यह फ्लाइट
जयपुर से सोम, मंगल, बुध, शुक्र व रविवार को होगी संचालित

20 जुलाई से दुबई के लिए स्पाइसजेट शुरू करेगी फ्लाइट
फ्लाइट SG-5157 जयपुर से दोपहर 1:45 बजे होगी रवाना
दुबई के स्थानीय समय दोपहर 3:45 बजे पहुंचेगी दुबई
फ्लाइट SG-5158 दुबई से स्थानीय समय सुबह 7:35 बजे चलेगी
दोपहर 12:45 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट
सप्ताह में सातों दिन यानी रोजाना संचालित होगी यह फ्लाइट

नोएडा के लिए अभी छोटा विमान, जल्द एयरबस भी चलेगा

जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बढ़ रही घरेलू एयर कनेक्टिविटी
इसके साथ ही जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से घरेलू एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है. घरेलू मोर्चे पर जयपुर एयरपोर्ट से नोएडा एक नया डेस्टिनेशन जुड़ गया है. जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 फ्लाइट शुरू हो गई हैं. दोनों फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन ने शुरू की हैं. जयपुर से नोएडा के लिए एक फ्लाइट सुबह 7:35 बजे, जबकि दूसरी फ्लाइट शाम 5:05 बजे संचालित होगी.

दोनों फ्लाइट 1 जुलाई से शुरू हो गई हैं. हालांकि अभी दोनों फ्लाइट छोटे एटीआर विमान से संचालित की जा रही हैं. एटीआर विमान में एक साथ अधिकतम 78 यात्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर से पर्यटन सीजन के दौरान नोएडा के लिए एयरबस 320 जैसे बड़े विमानों से फ्लाइट चल सकेंगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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