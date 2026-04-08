जयपुर से 3 माह में बंद हुई 4 इंटरनेशनल फ्लाइट, आखिर क्यों है ये संकट?

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास यूं तो पिछले करीब 2 दशक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हासिल है लेकिन इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय लगातार सिमटती जा रही है. पिछले कुछ समय में जयपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगातार कम हुई हैं.

गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2005 को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाले जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 2 दशक से ज्यादा समय बाद भी एयर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है. जयपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालन बहुत सीमित है. यहां तक कि पिछले 3 महीने में ही 4 इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो चुकी हैं. इनमें जयपुर से कुआलालंपुर के बीच संचालित होने वाली एयर एशिया की फ्लाइट भी शामिल है. कुआलालंपुर की फ्लाइट अंतिम बार 30 जनवरी को संचालित हुई थी.

इसके बाद एयरलाइन ने संचालन बंद किया हुआ है. इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा असर 28 फरवरी से देखने को मिला है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जयपुर से खाड़ी देशों के लिए संचालित होने वाली फ्लाइट्स कम हो चुकी हैं. वर्तमान में शारजाह, मस्कट और अबूधाबी से एक-एक फ्लाइट ही चल रही है जबकि इससे पहले अबूधाबी के लिए 2 फ्लाइट चल रही थी. दुबई के लिए संचालित दोनों फ्लाइट्स पिछले करीब 40 दिनों से बंद चल रही हैं.

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जयपुर एयरपोर्ट से ये फ्लाइट हुई बंद

एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX-195/196 हुई 1 मार्च से बंद

जयपुर से रात 10:40 बजे जाती दुबई, दुबई से सुबह 7:25 बजे आगमन

स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG-58/57 हुई 1 मार्च से बंद

दुबई से सुबह 8:20 बजे आगमन, 9:20 बजे प्रस्थान

एतिहाद एयरवेज की अबूधाबी की फ्लाइट EY-328/329 हुई 1 मार्च से बंद

अबूधाबी से रात 2:10 बजे आगमन, 3:15 बजे जाती थी अबूधाबी

एयर एशिया की कुआलालंपुर की फ्लाइट AK-19/18 हुई 31 जनवरी से बंद

कुआलालंपुर से रात 9:20 बजे आगमन, 10:20 बजे प्रस्थान

40 दिन से दुबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं

अब जयपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के नाम पर महज 4 फ्लाइट बची हैं. इनके भी संचालन दिनों में कमी आई है. वर्तमान में दुबई से जयपुर के बीच एक भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है. वहीं, शारजाह, मस्कट और अबूधाबी के लिए एक-एक फ्लाइट चल रही है. वहीं, बैंकॉक के लिए भी एयर एशिया की एक फ्लाइट संचालित है.

मात्र 4 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर से संचालित

एयर अरबिया की शारजाह की फ्लाइट G9-435/436 संचालित

शारजाह से सुबह 4 बजे आगमन, 4:50 बजे प्रस्थान

एतिहाद एयरवेज की अबूधाबी की फ्लाइट EY-326/327 संचालित

अबूधाबी से शाम 7:35 बजे आगमन, रात 9:50 बजे प्रस्थान

सलाम एयर की मस्कट की फ्लाइट OV-795/796 संचालित

मस्कट से सुबह 5 बजे आगमन, 5:45 बजे प्रस्थान, सप्ताह में मात्र 2 दिन संचालित

एयर एशिया की बैंकॉक की फ्लाइट FD-130/131 संचालित

बैंकॉक से रात 10:15 बजे आगमन, 11:15 बजे प्रस्थान

सर्दियों में भूटान-वियतनाम भी नहीं जुड़े

इससे पहले सर्दियों में जयपुर एयरपोर्ट से 2 नए देशों के लिए फ्लाइट संचालन शुरू करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट 17 नवंबर 2025 से हनोई के लिए प्रस्तावित थी. शेड्यूल के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन यह फ्लाइट हनोई से रात 11:55 बजे जयपुर पहुंचकर रात 1:15 बजे वापस हनोई जाना प्रस्तावित थी. इसी तरह 13 नवंबर 2025 से भूटान के पारो एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट प्रस्तावित थी. प्रस्ताव के मुताबिक, भूटान से दोपहर 12:20 बजे फ्लाइट जयपुर पहुंचती. इसके बाद दोपहर 1:30 बजे वापस भूटान के लिए रवाना होती लेकिन यह दोनों ही फ्लाइट सर्दियों में शुरू नहीं हो सकी थी.

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