जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में गिरावट, दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से पीछे

Jaipur International Airport: राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रीभार में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है. अगस्त 2025 के आंकड़ों में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रीभार में कमी देखने को मिली है. अगस्त 2024 में जयपुर एयरपोर्ट से 4 लाख 63 हजार यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि इस साल अगस्त में यात्रियों की संख्या 4 लाख 36 हजार ही रही है.

इस तरह पिछले साल के मुकाबले करीब 27 हजार यात्रियों की गिरावट दर्ज की गई है. इस साल अप्रैल से अगस्त तक 5 माह में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रीभार में 10 फीसदी की गिरावट आई है. वर्ष 2024-25 में अप्रैल से अगस्त तक जयपुर एयरपोर्ट से 22 लाख 92 हजार यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि वर्ष 2025-26 में यात्रियों की संख्या गिरकर 20 लाख 60 हजार रह गई है.

वहीं यात्रीभार के लिहाज से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में भी जयपुर पिछड़ रहा है. जयपुर एयरपोर्ट इस सूची में देश में 13वें स्थान पर रहा है. आपको बता दें कि इस साल अप्रैल से अगस्त तक जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रीभार में बढ़ोतरी होने के बजाय कमी देखने को मिल रही है. इस साल हर माह जयपुर एयरपोर्ट से औसतन 4 लाख 12 हजार यात्रियों ने यात्रा की है, जबकि जनवरी से मार्च 2025 के दौरान औसतन यात्रीभार हर माह 5 लाख 20 हजार रहा था.

जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरह रहा यात्रीभार

अगस्त माह में 4.36 लाख यात्रियों ने जयपुर से यात्रा की. हालांकि अगस्त 2024 में यात्रियों की संख्या 4.63 लाख थी. यात्रीभार के लिहाज से लखनऊ, गोवा एयरपोर्ट जयपुर से आगे रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट 59.24 लाख यात्रियों के साथ देश में अव्वल रहा. मुंबई से 45.21 लाख, बेंगलुरु से 35.13 लाख यात्रियों ने यात्रा की.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर 24.70 लाख, चेन्नई पर 18.91 लाख यात्री रहे. कोलकाता एयरपोर्ट से 15.96 लाख, अहमदाबाद से 10.59 ने यात्रा की. कोच्चि एयरपोर्ट से 9.59 लाख, पुणे से 9.01 लाख लोगों ने यात्रा की. गुवाहाटी से 7.32 लाख, लखनऊ से 4.69 लाख ने यात्रा की. गोवा पर 4.61 लाख और जयपुर एयरपोर्ट पर 4.36 लाख यात्री रहे. इस तरह देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर 13वें नंबर पर रहा.