Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में डिजिटल ब्लैकआउट, JDA की कार्रवाई से पहले इन Locations पर 2G से 5G तक इंटरनेट सेवाएं बंद, केवल वॉयस कॉल चालू

जयपुर में डिजिटल ब्लैकआउट, JDA की कार्रवाई से पहले इन Locations पर 2G से 5G तक इंटरनेट सेवाएं बंद, केवल वॉयस कॉल चालू

Jaipur Internet Shutdown: राजधानी जयपुर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंदी की अवधि एक दिन और बढ़ाई है. आदेश के अनुसार, 7 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्व की तरह चालू रहेंगी.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jun 07, 2026, 11:37 PM|Updated: Jun 07, 2026, 11:37 PM
जयपुर में डिजिटल ब्लैकआउट, JDA की कार्रवाई से पहले इन Locations पर 2G से 5G तक इंटरनेट सेवाएं बंद, केवल वॉयस कॉल चालू
Image Credit: Jaipur Internet Shutdown

Jaipur Internet Shutdown: राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात 12 से सोमवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. प्रशासन ने यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना को रोकने के लिए लिया है. यह प्रतिबंध 7 जून की रात 12 बजे से शुरू होकर 8 जून की रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए लागू रहेगा.

प्रशासन के आदेश के अनुसार, इस दौरान 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. इसके साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रभावित रहेंगे. बल्क एसएमएस और सामान्य एसएमएस सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि लोगों को राहत देते हुए वॉयस कॉल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है. अधिकारियों को आशंका है कि कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैल सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत जयपुर शहर के कई थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. इनमें गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, बनीपार्क, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रतापनगर, मुहाना, बगरू, दूदू, फागी और फुलेरा सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्र शामिल हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. किसी भी जरूरी सूचना के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें. इंटरनेट बंदी के दौरान बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. जयपुर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंदी की अवधि एक दिन और बढ़ाई है. आदेश के अनुसार, 7 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्व की तरह चालू रहेंगी.

संशोधित आदेश के तहत जयपुर उत्तर के रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर सहित कई थाना क्षेत्रों तथा जयपुर पूर्व के बस्सी, कानोता, तुंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, गांधीनगर, लालकोठी, मालवीय नगर, सांगानेर, प्रताप नगर और अन्य थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लागू रहेगी. हालांकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), झालाना डूंगरी और उसके आसपास के क्षेत्र को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया.

घर से निकले से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम लोगों के रोजमर्रा पर कई बड़े असर पड़ सकते हैं. डिजिटल के दौर में इंटरनेट बंद होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की खरीदारी में होगी. कहीं भी Google Pay, PhonePe, Paytm या नेट बैंकिंग काम नहीं करेगी. जिन लोगों के पास कैश नहीं है, उन्हें सामान खरीदने या यात्रा करने में भारी दिक्कत आएगी.

इसके साथ ही Ola, Uber, Rapido जैसी कैब सेवाएं और Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto जैसी फूड और ग्रोसरी डिलीवरी पूरी तरह ठप हो जाएगी. ऑफिस जाने वालों या यात्रा करने वालों को लोकल साधनों का इस्तेमाल करना होगा और मनमाना किराया देना पड़ सकता है. घर बैठे खाना या राशन मंगाना संभवन नहीं होगा. व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और एक्स बंद होने से लोग एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. रिश्तेदारों या दोस्तों को ग्रुप में कोई जरूरी सूचना या अपडेट देना मुश्किल होगा. हालांकि, नॉर्मल वॉयस कॉल और टेक्स्ट मैसेज चालू रहेंगे, जिससे राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तनोट बॉर्डर पर सरकारी स्कूल पर चला बुलडोजर, सरहद के बच्चों की पढ़ाई पर संकट
Jaisalmer news
2
bharatpur news
3
Rajasthan News
4
Jodhpur news
5
Jaipur News