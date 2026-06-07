/जयपुर में डिजिटल ब्लैकआउट, JDA की कार्रवाई से पहले इन Locations पर 2G से 5G तक इंटरनेट सेवाएं बंद, केवल वॉयस कॉल चालू

Jaipur Internet Shutdown: राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार रात 12 से सोमवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. प्रशासन ने यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना को रोकने के लिए लिया है. यह प्रतिबंध 7 जून की रात 12 बजे से शुरू होकर 8 जून की रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए लागू रहेगा.

प्रशासन के आदेश के अनुसार, इस दौरान 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. इसके साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रभावित रहेंगे. बल्क एसएमएस और सामान्य एसएमएस सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि लोगों को राहत देते हुए वॉयस कॉल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी.

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जानकारी के अनुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है. अधिकारियों को आशंका है कि कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैल सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत जयपुर शहर के कई थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. इनमें गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, बनीपार्क, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रतापनगर, मुहाना, बगरू, दूदू, फागी और फुलेरा सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्र शामिल हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. किसी भी जरूरी सूचना के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें. इंटरनेट बंदी के दौरान बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. जयपुर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंदी की अवधि एक दिन और बढ़ाई है. आदेश के अनुसार, 7 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्व की तरह चालू रहेंगी.

संशोधित आदेश के तहत जयपुर उत्तर के रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर सहित कई थाना क्षेत्रों तथा जयपुर पूर्व के बस्सी, कानोता, तुंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, गांधीनगर, लालकोठी, मालवीय नगर, सांगानेर, प्रताप नगर और अन्य थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लागू रहेगी. हालांकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), झालाना डूंगरी और उसके आसपास के क्षेत्र को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया.



घर से निकले से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम लोगों के रोजमर्रा पर कई बड़े असर पड़ सकते हैं. डिजिटल के दौर में इंटरनेट बंद होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की खरीदारी में होगी. कहीं भी Google Pay, PhonePe, Paytm या नेट बैंकिंग काम नहीं करेगी. जिन लोगों के पास कैश नहीं है, उन्हें सामान खरीदने या यात्रा करने में भारी दिक्कत आएगी.

इसके साथ ही Ola, Uber, Rapido जैसी कैब सेवाएं और Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto जैसी फूड और ग्रोसरी डिलीवरी पूरी तरह ठप हो जाएगी. ऑफिस जाने वालों या यात्रा करने वालों को लोकल साधनों का इस्तेमाल करना होगा और मनमाना किराया देना पड़ सकता है. घर बैठे खाना या राशन मंगाना संभवन नहीं होगा. व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और एक्स बंद होने से लोग एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. रिश्तेदारों या दोस्तों को ग्रुप में कोई जरूरी सूचना या अपडेट देना मुश्किल होगा. हालांकि, नॉर्मल वॉयस कॉल और टेक्स्ट मैसेज चालू रहेंगे, जिससे राहत मिलेगी.

