जयपुर ITAT में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़, CBI ने 3 को किया अरेस्ट, 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद

Jaipur News: जयपुर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) में भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक एडवोकेट, ITAT जयपुर की एक ज्यूडिशियल मेंबर और एक अपीलकर्ता समेत कई अज्ञात सरकारी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोप है कि ये लोग अपील निस्तारण के दौरान रिश्वत लेकर पक्षकारों को लाभ पहुंचा रहे थे.

CBI के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजेंद्र सिसोदिया, जो ITAT जयपुर के अधिवक्ता हैं, को 5.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए धराया गया. यह रकम अपीलकर्ता द्वारा हवाला नेटवर्क के माध्यम से दी गई थी. वहीं, ITAT की ज्यूडिशियल मेंबर डॉ. एस. सीथालक्ष्मी की कार से 30 लाख रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा अपीलकर्ता मुज्जम्मिल को भी गिरफ्तार किया गया है.

सीबीआई की कई टीमों ने जयपुर, कोटा समेत विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया. तलाशी में अब तक 1 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

मजबूत रिश्वत सिंडिकेट था सक्रिय

सीबीआई के अनुसार, ITAT जयपुर बेंच में लंबित अपीलों को प्रभावित करने के लिए एक मजबूत रिश्वत सिंडिकेट सक्रिय था. इसमें न्यायिक सदस्य, अधिवक्ता और अन्य सहयोगी शामिल थे, जो अपीलकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए फैसलों को प्रभावित करते थे. रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के माध्यम से दी जाती थी ताकि इसका कोई सीधा रिकॉर्ड न रह सके. एजेंसी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इसी तरीके से अपीलों का निपटारा करते आ रहे थे.

गामी दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती

इस मामले में CBI ने 25 नवंबर 2025 को अधिवक्ता, न्यायिक सदस्य, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में कई और लोगों की भूमिका की जांच जारी है और आगामी दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई से ITAT में चल रहे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां अपील निस्तारण के दौरान रिश्वत लेने का मामला सामने आया. CBI अब मामले की गहन जांच कर रही है और आगे और भी आरोपियों की पहचान कर सकती है.

