जयपुर के जगतपुरा में 'बिजली बिल' का झटका! ₹1500 की जगह आया ₹2.7 लाख का बिल

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र स्थित जगतपुरा की मनोरमा रेजीडेंसी में बिजली बिल को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सामूहिक बिजली कनेक्शन के मीटर में अचानक गड़बड़ी आने के बाद निवासियों को ढाई लाख रुपये से अधिक का बिल थमा दिया गया, जबकि पहले हर महीने यह बिल महज 1500 से 2000 रुपये के बीच आता था.

रेजीडेंसी में सामूहिक उपयोग के लिए केवल 4 से 5 लाइटें ही जलती थीं, ऐसे में इतना बड़ा बिल आने से सभी निवासी हैरान रह गए. शिकायत के अनुसार, मीटर ने अचानक ‘जंप’ किया और इसके बाद बिल में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई. इस समस्या को लेकर निवासी बिजली विभाग के जगतपुरा पावर हाउस पहुंचे और अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया.

क्या है लोगों का कहना

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निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद विभाग ने मीटर का कनेक्शन काट दिया और मीटर को भी हटा लिया, लेकिन नया मीटर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. इसके बावजूद विभाग की ओर से ढाई लाख रुपये से अधिक का नोटिस भेज दिया गया.

चार साल से रेजीडेंसी में बिजली की समस्या बनी हुई

शिकायतकर्ता के अनुसार, पिछले चार साल से रेजीडेंसी में बिजली की समस्या बनी हुई है. उनका कहना है कि बिजली विभाग मीटर को अपने साथ ले गया और बार-बार आग्रह करने के बावजूद उसे वापस नहीं किया जा रहा. साथ ही, केवल दो महीनों का संयुक्त बिल 2 लाख 71 हजार रुपये भेज दिया गया, जो उनके मुताबिक पूरी तरह से मनमाना है.

निवासियों ने बताया कि इतना बिजली उपयोग ही नहीं होता कि इतना बड़ा बिल आ सके. इस कारण पूरी बिल्डिंग के लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. जब इस मामले में पावर हाउस में शिकायत की गई, तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई.

इसके बाद रेजीडेंसी के लोगों ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया. हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और समस्या की पूरी जानकारी ली. टीम ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की.

बाद में सेटलमेंट कमेटी के माध्यम से इस मामले का समाधान किया गया. जांच के बाद बिल को कम कर लगभग 60 से 65 हजार रुपये के बीच निर्धारित किया गया, जिसे पुराने बकाया के रूप में माना गया. साथ ही, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नया मीटर लगाया जाएगा.

समस्या के समाधान के बाद मनोरमा रेजीडेंसी के निवासियों ने हेल्पलाइन टीम का धन्यवाद किया. हालांकि, यह मामला बिजली बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करता है.

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