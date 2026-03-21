Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जयपुर के जगतपुरा में 'बिजली बिल' का झटका! ₹1500 की जगह आया ₹2.7 लाख का बिल

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा स्थित एक रेजीडेंसी में सामूहिक बिजली मीटर में गड़बड़ी के बाद 1500-2000 रुपये के बजाय 2.7 लाख रुपये का बिल आ गया. शिकायत के बावजूद मीटर हटा लिया गया और नया नहीं लगाया गया. बाद में हेल्पलाइन की दखल से मामला सुलझा और बिल घटाकर 60-65 हजार रुपये किया गया। यह मामला बिजली बिलिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करता है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByNeha Sharma
Published:Mar 21, 2026, 07:26 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 07:26 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है
7 Photos
Kota Weather Update

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price
7 Photos
Rajatshan CNG Price Today

बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price

जयपुर के जगतपुरा में 'बिजली बिल' का झटका! ₹1500 की जगह आया ₹2.7 लाख का बिल

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र स्थित जगतपुरा की मनोरमा रेजीडेंसी में बिजली बिल को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सामूहिक बिजली कनेक्शन के मीटर में अचानक गड़बड़ी आने के बाद निवासियों को ढाई लाख रुपये से अधिक का बिल थमा दिया गया, जबकि पहले हर महीने यह बिल महज 1500 से 2000 रुपये के बीच आता था.

रेजीडेंसी में सामूहिक उपयोग के लिए केवल 4 से 5 लाइटें ही जलती थीं, ऐसे में इतना बड़ा बिल आने से सभी निवासी हैरान रह गए. शिकायत के अनुसार, मीटर ने अचानक ‘जंप’ किया और इसके बाद बिल में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई. इस समस्या को लेकर निवासी बिजली विभाग के जगतपुरा पावर हाउस पहुंचे और अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया.

क्या है लोगों का कहना

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद विभाग ने मीटर का कनेक्शन काट दिया और मीटर को भी हटा लिया, लेकिन नया मीटर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. इसके बावजूद विभाग की ओर से ढाई लाख रुपये से अधिक का नोटिस भेज दिया गया.

चार साल से रेजीडेंसी में बिजली की समस्या बनी हुई

शिकायतकर्ता के अनुसार, पिछले चार साल से रेजीडेंसी में बिजली की समस्या बनी हुई है. उनका कहना है कि बिजली विभाग मीटर को अपने साथ ले गया और बार-बार आग्रह करने के बावजूद उसे वापस नहीं किया जा रहा. साथ ही, केवल दो महीनों का संयुक्त बिल 2 लाख 71 हजार रुपये भेज दिया गया, जो उनके मुताबिक पूरी तरह से मनमाना है.

निवासियों ने बताया कि इतना बिजली उपयोग ही नहीं होता कि इतना बड़ा बिल आ सके. इस कारण पूरी बिल्डिंग के लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. जब इस मामले में पावर हाउस में शिकायत की गई, तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई.

इसके बाद रेजीडेंसी के लोगों ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया. हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और समस्या की पूरी जानकारी ली. टीम ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की.

बाद में सेटलमेंट कमेटी के माध्यम से इस मामले का समाधान किया गया. जांच के बाद बिल को कम कर लगभग 60 से 65 हजार रुपये के बीच निर्धारित किया गया, जिसे पुराने बकाया के रूप में माना गया. साथ ही, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नया मीटर लगाया जाएगा.

समस्या के समाधान के बाद मनोरमा रेजीडेंसी के निवासियों ने हेल्पलाइन टीम का धन्यवाद किया. हालांकि, यह मामला बिजली बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news