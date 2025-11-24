Jaipur: जगतपुरा में 10 अपार्टमेंट में अवैध कनेक्शन, सालों से बिना मीटर के पानी हो रहा सप्लाई

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर में 10 अपार्टमेंट में सालों से बिना मीटर पानी की सप्लाई की जा रही थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई.
Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर में पानी के अवैध कनेक्शन पर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया. हाउसिंग बोर्ड के 10 अपार्टमेंट में सालों से बिना मीटर पानी की सप्लाई की जा रही. ज़ी मीडिया के पड़ताल में बाद अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित ने अधीक्षण अभियंता अनिल शर्मा, अधिषाशी अभियंता भावना को नोटिस देंगे.
इसके साथ ही इन अपार्टमेंट में अवैध कनेक्शन काटने के साथ साथ पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए. एसीई शुभांशु दीक्षित का कहना है कि ज़ी मीडिया के माध्यम से अवैध कनेक्शन का पता लगा है. कार्यादेश जारी कर संबंधितों को पाबंद किया जाएगा. अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे और पेनल्टी लगाई जाएगी.
इन 10 अपार्टमेंट में चल रहा अवैध कनेक्शन का खेल
अपार्टमेंट- फ्लैट्स
शिवालिक - 216
अरावली- 192
विंध्याचल -112
गुरु शिखर - 80
रत्नागिरी - 160
नीलकंठ -144
धवलगिरी - 133
नीलगिरी - 208
अपार्टमेंट में कुल फ्लैट्स-1245
3 दिन का नोटिस,फिर एफआईआर का प्रावधान
अवैध कनेक्शन काटने के लिए पहले संबंधितों को सहायक अभियंता की तरफ से नोटिस थमाया जाता है. इसमें उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है. यदि इसके बाद भी अवैध कनेक्शन धारी ने नोटिस की पालना नहीं की तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है.
क्या पीएचईडी का गणित फेल या मिलीभगत?
10 अपार्टमेंट में 1200 से ज्यादा फ्लैट्स है, जिसमें अधिकतर पानी के कनेक्शन अवैध है. बडा सवाल ये है कि PHED पानी की सप्लाई करता है लेकिन जिम्मेदार एक्सईएन को इस अंदाजा नहीं है कि लाखों लीटर पानी की सप्लाई अवैध रूप से हो रही है. अवैध कनेक्शन के लिए अभियान चलाया जाता है लेकिन ग्राउंड पर तो स्थिति बहुत खराब है. आखिरकार फ्लैट्स में किसकी मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए.
