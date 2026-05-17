/जयपुर की पॉश कॉलोनी में देर रात घूमता दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

Jaipur News: राजधानी जयपुर में एक बार फिर लेपर्ड की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है. शहर के जगतपुरा इलाके स्थित पॉम कोर्ट कॉलोनी में बीते कुछ दिनों से लगातार लेपर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है.

शुक्रवार देर रात भी लेपर्ड रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है और लोग देर रात घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

CCTV फुटेज में दिखा लेपर्ड

स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनी के आसपास देर रात अचानक हलचल देखी गई. इसके बाद जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो उनमें लेपर्ड स्पष्ट रूप से घूमता हुआ नजर आया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई.

वन विभाग की रेंजर जितेंद्र सिंह ने बताया कि लेपर्ड मूवमेंट की सूचना स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई थी. इसके बाद विभाग ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ नाइट पेट्रोलिंग टीम को भी सक्रिय कर दिया है. वन विभाग की ओर से इलाके में पिंजरा भी लगाया गया है ताकि लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सकें.

पानी और भोजन की तलाश में

उन्होंने बताया कि फिलहाल लेपर्ड द्वारा किसी इंसान या मवेशी पर हमले की कोई घटना सामने नहीं आई है. वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. वन विभाग के अनुसार, गर्मी के मौसम में पानी और भोजन की तलाश में कई बार वन्यजीव रिहायशी इलाकों की ओर पहुंच जाते हैं.

लेपर्ड की आवाजाही बढ़ने की संभावना

जगतपुरा का यह क्षेत्र जालना वन क्षेत्र के काफी करीब है, जिसकी वजह से यहां लेपर्ड की आवाजाही बढ़ने की संभावना बनी रहती है. पिछले कुछ दिनों में भी आसपास के इलाकों में लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई थी.