जयपुर के रिहायशी इलाकों में गैस बम! जगतपुरा और सांगानेर में हुई बड़ी कार्रवाई

Rajasthan News:  राजस्थान के जयपुर में गैस रिफलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें यहां के दो रिहायशी इलाकों जगतपुरा और सांगानेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 18, 2025, 08:13 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 08:13 PM IST

जयपुर के रिहायशी इलाकों में गैस बम! जगतपुरा और सांगानेर में हुई बड़ी कार्रवाई

Rajasthan News: घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस अगर मुनाफे के खेल का ईंधन बन जाए, तो खतरा सिर्फ नियमों का नहीं, आम लोगों की जान का होता है. जयपुर में रसद विभाग ने एक ऐसे ही संगठित गैस रिफलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां घरेलू सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों में गैस भरकर खुलेआम अवैध कारोबार चलाया जा रहा था. जिला रसद अधिकारी की टीम ने एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाइयां कर 551 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. पहली कार्रवाई जगतपुरा में और दूसरी सांगानेर में हुई.

घरेलू रसोई में जलने वाली आग जब मुनाफे की भट्टी बन जाए, तो उसे सिर्फ कालाबाज़ारी नहीं कहा जा सकता. यह आम आदमी की सुरक्षा और हक़ पर सीधा हमला है. जयपुर में जिला रसद अधिकारी (DSO) की टीम ने ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत ऐसे ही एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों में रिफलिंग का संगठित नेटवर्क सामने आया है.

पहली बड़ी कार्रवाई जगतपुरा इलाके में की गई, जहां एक रिहायशी क्षेत्र में 441 गैस सिलेंडर जब्त किए. मौके पर बीपीसी के 322 कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक पकड़ा. वहीं, मौके पर घरेलू सिलेंडर भी मिले. यह पूरा ऑपरेशन DSO प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण के निर्देशन में अंजाम दिया गया. चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस ट्रक पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) अंकित था, उसमें भरे सिलेंडर भारत पेट्रोलियम (BP) के निकले. कुल 322 सिलेंडर BP के पाए गए.

इसके अलावा HP और BP दोनों कंपनियों के सिलेंडर जमीन पर बिखरे मिले. इससे साफ संकेत मिला कि यहां सिर्फ भंडारण नहीं, बल्कि अनाधिकृत वितरण और सिलेंडर अदला-बदली का पूरा तंत्र सक्रिय था. मौके से मिली रसीदों ने इस खेल की जड़ें और गहरी होने का इशारा किया. दस्तावेजों में 1 जनवरी 2025 से लगातार अवैध भंडारण और वितरण के सबूत मिले.

ट्रक के बारे में बताया गया कि वह 17 दिसंबर की शाम 7 बजे नसीराबाद प्लांट से रवाना हुआ था और उसे निवाई खंडेलवाल गैस एजेंसी के लिए भेजा जाना दर्शाया गया था लेकिन ट्रक जयपुर के जगतपुरा स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल के पास बहुमंजिला इमारत के समीप खड़ा मिला. मौके पर छोटे-छोटे वितरण वाहन भी खड़े मिले, जो यह संकेत देते हैं कि गैस का इस्तेमाल सीधे स्थानीय स्तर पर अवैध सप्लाई के लिए किया जा रहा था. इसके अलावा, वहां से रसीद बुक और नए ब्रांड की सील भी बरामद हुई, जिन्हें रसद विभाग ने अनधिकृत श्रेणी में माना है. यह साफ करता है कि सिलेंडरों की पहचान बदलकर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी पूरी थी.

इसी दिन DSO प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में दूसरी बड़ी कार्रवाई सांगानेर इलाके में की गई. यहां एक मकान के भीतर घरेलू सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों में रिफलिंग का सीधा खेल चलता पकड़ा गया. मौके से 110 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 30 घरेलू और 80 कॉमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं. घर के भीतर से रिफलिंग में इस्तेमाल होने वाला पाइप, बांसुरी और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए. यह साफ तौर पर साबित करता है कि यह कोई छोटा-मोटा खेल नहीं, बल्कि एक स्थायी और योजनाबद्ध अवैध धंधा था, जो आम लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर चलाया जा रहा था.

बहरहाल, रसद विभाग अब यह जांच कर रहा है कि इस नेटवर्क में कितनी एजेंसियां, कितने वाहन और कितने लोग शामिल हैं. सवाल यह भी उठता है कि रिहायशी इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर गैस का भंडारण और रिफलिंग आखिर किसकी शह पर चल रही थी. फिलहाल, DSO की टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है लेकिन यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश जरूर देती है. घरेलू सिलेंडर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मुनाफे के खेल में जानलेवा हथियार बना दिए गए हैं.

