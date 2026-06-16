/जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं फुंकेंगे AC-फ्रिज, बिजली समस्या से राहत

Jaipur News: जयपुर के तेजी से विकसित हो रहे जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली ट्रिप होने की समस्या से जूझ रहे इस इलाके की बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. डिस्कॉम ने इस बेल्ट में 8-8 MVA क्षमता के नए पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं.

इन ट्रांसफार्मरों के शुरू होने से क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों के करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मी में बिजली कटौती और ट्रिपिंग से मिलेगी राहत

गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के साथ जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र में ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की शिकायतें बढ़ जाती थीं. कई बार बिजली की आपूर्ति बाधित होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी.

नए पावर ट्रांसफार्मर लगने से बिजली आपूर्ति प्रणाली की क्षमता बढ़ेगी और ओवरलोडिंग की समस्या कम होने की संभावना है. सीतापुरा क्षेत्र के उद्योगों को बेहतर थ्री-फेस बिजली आपूर्ति का भी लाभ मिलेगा.

लो-वोल्टेज से उपकरणों को होता था नुकसान

कम वोल्टेज की स्थिति में घरों में चलने वाले कई महत्वपूर्ण उपकरण प्रभावित होते हैं. सामान्य रूप से 220 से 240 वोल्ट की आपूर्ति अपेक्षित होती है, लेकिन वोल्टेज कम होने पर उपकरणों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

एसी, फ्रिज, वाटर पंप और वॉशिंग मशीन जैसे मोटर आधारित उपकरणों को पूरी क्षमता से चलने के लिए अधिक करंट खींचना पड़ता है. इससे उनकी मोटर और वाइंडिंग गर्म हो सकती है. खासकर एसी और फ्रिज का कंप्रेशर कम वोल्टेज पर ठीक से शुरू नहीं हो पाता, जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

वहीं टीवी, कंप्यूटर और एलईडी लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगे SMPS सर्किट पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसके कारण स्क्रीन झिलमिलाना, कंप्यूटर का बार-बार रीस्टार्ट होना और लाइटों की रोशनी कम होना जैसी समस्याएं सामने आती हैं.

बार-बार ट्रिपिंग भी बनती थी बड़ी परेशानी

बिजली की लगातार ट्रिपिंग का असर केवल सप्लाई पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उम्र पर भी पड़ता है. जब ट्रिपिंग के बाद बिजली वापस आती है तो शुरुआती क्षणों में वोल्टेज स्पाइक आ सकता है. यह अचानक आया झटका संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड और माइक्रोचिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है.

इसके अलावा, चलते हुए एसी और फ्रिज अचानक बंद होकर जल्दी दोबारा चालू होने पर कंप्रेशर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों में अचानक बिजली जाने से डेटा लॉस और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं की आशंका भी रहती है.

40 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगा सीधा फायदा

जयपुर डिस्कॉम की इस पहल से जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति पहले से अधिक स्थिर होने की उम्मीद है. करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को बेहतर वोल्टेज, कम ट्रिपिंग और अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा.

बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों वाले इस क्षेत्र के लिए नए 8-8 MVA पावर ट्रांसफार्मर बिजली ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ उद्योगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.