Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं फुंकेंगे AC-फ्रिज, बिजली समस्या से राहत

जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं फुंकेंगे AC-फ्रिज, बिजली समस्या से राहत

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की खबर है. नए 8 MVA पावर ट्रांसफार्मर लगने से लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या कम होने की उम्मीद है. 40 से अधिक कॉलोनियों के 1.5 से 2 लाख लोगों को बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byNeha Sharma
Published: Jun 16, 2026, 08:40 AM|Updated: Jun 16, 2026, 08:40 AM
जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं फुंकेंगे AC-फ्रिज, बिजली समस्या से राहत
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: जयपुर के तेजी से विकसित हो रहे जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली ट्रिप होने की समस्या से जूझ रहे इस इलाके की बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. डिस्कॉम ने इस बेल्ट में 8-8 MVA क्षमता के नए पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं.

इन ट्रांसफार्मरों के शुरू होने से क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों के करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मी में बिजली कटौती और ट्रिपिंग से मिलेगी राहत
गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के साथ जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र में ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की शिकायतें बढ़ जाती थीं. कई बार बिजली की आपूर्ति बाधित होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी.

नए पावर ट्रांसफार्मर लगने से बिजली आपूर्ति प्रणाली की क्षमता बढ़ेगी और ओवरलोडिंग की समस्या कम होने की संभावना है. सीतापुरा क्षेत्र के उद्योगों को बेहतर थ्री-फेस बिजली आपूर्ति का भी लाभ मिलेगा.

लो-वोल्टेज से उपकरणों को होता था नुकसान
कम वोल्टेज की स्थिति में घरों में चलने वाले कई महत्वपूर्ण उपकरण प्रभावित होते हैं. सामान्य रूप से 220 से 240 वोल्ट की आपूर्ति अपेक्षित होती है, लेकिन वोल्टेज कम होने पर उपकरणों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

एसी, फ्रिज, वाटर पंप और वॉशिंग मशीन जैसे मोटर आधारित उपकरणों को पूरी क्षमता से चलने के लिए अधिक करंट खींचना पड़ता है. इससे उनकी मोटर और वाइंडिंग गर्म हो सकती है. खासकर एसी और फ्रिज का कंप्रेशर कम वोल्टेज पर ठीक से शुरू नहीं हो पाता, जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

वहीं टीवी, कंप्यूटर और एलईडी लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगे SMPS सर्किट पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसके कारण स्क्रीन झिलमिलाना, कंप्यूटर का बार-बार रीस्टार्ट होना और लाइटों की रोशनी कम होना जैसी समस्याएं सामने आती हैं.

बार-बार ट्रिपिंग भी बनती थी बड़ी परेशानी
बिजली की लगातार ट्रिपिंग का असर केवल सप्लाई पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उम्र पर भी पड़ता है. जब ट्रिपिंग के बाद बिजली वापस आती है तो शुरुआती क्षणों में वोल्टेज स्पाइक आ सकता है. यह अचानक आया झटका संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड और माइक्रोचिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है.

इसके अलावा, चलते हुए एसी और फ्रिज अचानक बंद होकर जल्दी दोबारा चालू होने पर कंप्रेशर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों में अचानक बिजली जाने से डेटा लॉस और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं की आशंका भी रहती है.

40 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगा सीधा फायदा
जयपुर डिस्कॉम की इस पहल से जगतपुरा और सीतापुरा क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति पहले से अधिक स्थिर होने की उम्मीद है. करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को बेहतर वोल्टेज, कम ट्रिपिंग और अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा.

बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों वाले इस क्षेत्र के लिए नए 8-8 MVA पावर ट्रांसफार्मर बिजली ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ उद्योगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में उमड़ा जनसैलाब! श्रद्धा के बीच अव्यवस्थाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

जयपुर RTO में 10 परिवहन निरीक्षकों को नोटिस, 5 ओवरलोड चालान नहीं करने पर कार्रवाई

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

डॉक्टरों का काम आसान या बड़ा बदलाव? अब AI रखेगा ECMO ट्रीटमेंट का पूरा हिसाब-किताब

कोटपुतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर बवाल! उपजाऊ जमीन बचाने को किसानों का महा-आंदोलन शुरू

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

सगाई से पहले तिरंगे में लिपटा आया राजस्थान का लाल, शहीद सैनिक खेमाराम कुमावत को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर के जगतपुरा-सीतापुरा के लिए बड़ी खुशखबरी! अब नहीं फुंकेंगे AC-फ्रिज, बिजली समस्या से राहत
Jaipur News
2
Jaipur News
3
Kota News
4
Alwar NEWS
5
Udaipur News