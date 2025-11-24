जयगढ़ में बजेगा संस्कृति का नगाड़ा, 6–7 दिसंबर को होगा हेरिटेज फेस्टिवल 2025

Jaipur News: जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 6 से 7 दिसंबर तक होगा, जिससे एक बार फिर किला संस्कृति, संगीत और परंपरा के रंगों से जगमगाएगा.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला एक बार फिर संस्कृति, संगीत और परंपरा के रंगों से जगमगाने वाला है. 6 से 7 दिसंबर तक होगा जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 जिसका ऑफिशियल ऐलान आज सवाई पद्मनाभ सिंह ने किया.
यह फेस्टिवल Teamwork Arts द्वारा सवाई पद्मनाभ सिंह के सहयोग से तैयार किया गया है और इसे वेदांता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. फेस्टिवल का मकसद जयगढ़ किले को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक स्पेस के रूप में दुनिया के सामने लाना है। जहां संगीत, कला, डिजाइन, शिल्प, भोजन और संवाद एक जगह मिलकर राजस्थान की विरासत को जीवंत बनाते हैं.
सवाई पद्मनाभ सिंह ने बताया कि यह फेस्टिवल जयपुर की कला, संगीत, शिल्प और इतिहास का उत्सव है. यह पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सेतु है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देती हैं यह फेस्टिवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है और दुनिया को राजस्थान की कला-परंपरा से जोड़ता है.
Teamwork Arts के MD संजॉय के रॉय के अनुसार, फेस्टिवल, कलाकारों, विद्वानों और दर्शकों को जयगढ़ की फोर्ट कल्चर के केंद्र में आने का मौका देता है. हर कार्यशाला, हेरिटेज वॉक और प्रस्तुति राजस्थान की प्राचीन कला-परंपराओं को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाती है.
दो दिन का यह फेस्टिवल किले की विभिन्न प्राचीरों और ओपन-कोर्टयार्ड्स में आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान की लोक परंपराओं को मंच मिलेगा. इसके अलावा दर्शकों के लिए क्राफ्ट वर्कशॉप्स, पाक-शास्त्र सत्र, हेरिटेज वॉक, स्थापत्य, डिजाइन और जयपुर की शहरी पहचान पर सेशन भी होंगे.
