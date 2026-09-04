/जन्माष्टमी पर छोटी काशी जयपुर में हाई अलर्ट, मंदिर से परकोटे तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

Jaipur News: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव शुक्रवार को छोटी काशी जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा . जन्माष्टमी महापर्व को लेकर पुलिस -प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात के खास बंदोबस्त इंतजाम किए है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने गुरुवार शाम पुलिस अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यापक दिशा निर्देश दिए.

जन्माष्टमी पर जयपुर के आराध्यदेव गोविंददेवजी मंदिर में मंगला से लेकर शयन आरती तक लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे. लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के खास बंदोबस्त किए हैं. जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर पुलिस अफसरों ने बैठक कर तमाम आवश्यक इंतजामों को अंतिम रूप दिया. वहीं शाम को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने गोविंददेवजी मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए .

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क्या बोले डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं. पहले श्रद्धालु जलेब चौक से प्रवेश करते थे और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जाता था. इस बार जलेब चौक से प्रवेश करेंगे और जयनिवास उद्यान से उन्हें बाहर निकाला जाएगा. इस बार भीड़ को देखते हुए बड़ी चौपड़ से जलेब चौक तक एक तरफ की सड़क केवल पैदल श्रद्धालुओं के लिए ही रहेगी. हालांकि जरूरत पड़ने पर दूसरी सड़क को भी पैदल श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा.

जलेब चौक से तीन तरह से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा. एक बिना जूते चप्पल वाले श्रद्धालु, दूसरे जूते चप्पल पहनकर आने वाले श्रद्धालु और तीसरे पासाधारी श्रद्धालुओं की लाइनें लगाई जाएंगी. पुरानी विधानसभा के सामने जूते चप्पल के लिए स्टैंड लगाया जाएगा. श्रद्धालु वाहनों में जूते चप्पल खोलकर आएं तो ज्यादा अच्छा है.

सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा जाब्ता

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास बंदोबस्त किया जा रहा है. हर प्वॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे. पुलिस जब्ता तीन शिफ्टों में तैनात किया जाएगा. तीन पारियों में 600 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए है . जाब्ता शुक्रवार तड़के तीन बजे से जन्माष्टमी के अगले दिन तक तैनात रहेगा. पुलिसकर्मियों की चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी. सुरक्षा के लिए जाब्ता कमिश्नरेट के साथ ही पीएचक्यू से भी उपलब्ध कराया गया है.

हर वर्ष की भांति सीसीटीवी कैमरे और लाइटें भी व्यापक रूप से लगाई जाएंगी. मंदिर परिसर में एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. एक अलग से टीम तैनात की गई है, जो इनकी निगरानी रखेगी.

जयपुर पुलिस के द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा

गोविंद देवजी मंदिर में जयपुर पुलिस के द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है. एआई बेस्ड इस सिस्टम में तमाम बदमाशों का डाटा अपलोड किया गया है. भीड़ में यदि कोई बदमाश मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे इस सिस्टम के जरिए आईडेंटिफाई किया जा सकेगा. इनकी मदद से भीड़ में बदमाश या असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

इस दौरान परिवहन साधनों की अलग से व्यवस्था की गई है. परकोटे में किसी भी तरह का वाहन नहीं आएगा. अलग-अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्किंग एरिया रखे गए हैं. ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्यूआर कोड भी जारी किया है. इससे पता चल जाएगा कि किस पार्किंग में कितने व्हीकल खड़े हैं, कितनी जगह खाली है, इससे वह पार्किंग का चयन कर सकता है.