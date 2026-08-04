/जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

Jaipur News: राजधानी जयपुर के पॉश इलाके जवाहर नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में सोमवार सुबह बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया. यूनियन बैंक के एक शाखा प्रबंधक को उनके ही अपार्टमेंट की लिफ्ट में पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी और डायमंड रिंग लूट ली गई. घटना के समय लिफ्ट में एक पड़ोसी युवती भी मौजूद थी.

पीड़ित साईं कृपा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहते हैं. सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वे रोज की तरह जिम से लौट रहे थे. इसी दौरान वे एक पड़ोसी युवती के साथ लिफ्ट में सवार हुए. तभी चेहरे पर कपड़ा बांधे दो युवक भी लिफ्ट में घुस गए.

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शुरुआत में दोनों ने चौथी मंजिल पर रहने वाले एक व्यक्ति से मिलने की बात कही. जब बैंक मैनेजर ने बताया कि उस नाम का कोई व्यक्ति अपार्टमेंट में नहीं रहता, तो एक बदमाश ने तुरंत पिस्टल निकालकर उनके सिर पर तान दी.

पिस्टल दिखाकर जेवर उतरवाए

बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए बैंक मैनेजर से उनकी सोने की चेन, कड़ा, सोने की अंगूठी और डायमंड रिंग उतरवा ली. इसके बाद दोनों आरोपियों ने लिफ्ट को वापस ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर वहां से फरार हो गए. बदमाशों के जाने के बाद बैंक मैनेजर और युवती सीढ़ियों के रास्ते अपने फ्लैट पहुंचे और परिवार के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी.

बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा से पहुंचे थे आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली सफेद एक्टिवा पर आए थे. एक आरोपी ने लाल रंग की शर्ट-पायजामा पहन रखा था और चेहरे पर सफेद गमछा बांधा हुआ था, वहीं, दूसरा पैंट-शर्ट में था. सामने की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों वारदात के बाद एक्टिवा से भागते हुए दिखाई दिए हैं.

खराब मिले अपार्टमेंट के सीसीटीवी

जांच के दौरान यह भी पता चला कि अपार्टमेंट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी समय से खराब थे. इसी कारण लिफ्ट के बाहर की कोई फुटेज पुलिस को नहीं मिल सकी. वहीं पार्किंग में लगे डीवीआर सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि बदमाश पहले से रेकी करके आए थे और पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

पीड़ित के पिता पुलिस विभाग से रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर हैं. बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बिना नंबर प्लेट वाली एक्टिवा के रूट को ट्रेस कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया था.