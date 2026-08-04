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जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

Jaipur  News: जयपुर के जवाहर नगर में बदमाशों ने अपार्टमेंट की लिफ्ट में यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी और डायमंड रिंग लूट ली. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और एक्टिवा के रूट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 04, 2026, 11:04 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:04 AM IST
जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के पॉश इलाके जवाहर नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में सोमवार सुबह बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया. यूनियन बैंक के एक शाखा प्रबंधक को उनके ही अपार्टमेंट की लिफ्ट में पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी और डायमंड रिंग लूट ली गई. घटना के समय लिफ्ट में एक पड़ोसी युवती भी मौजूद थी.

पीड़ित साईं कृपा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहते हैं. सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वे रोज की तरह जिम से लौट रहे थे. इसी दौरान वे एक पड़ोसी युवती के साथ लिफ्ट में सवार हुए. तभी चेहरे पर कपड़ा बांधे दो युवक भी लिफ्ट में घुस गए.

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शुरुआत में दोनों ने चौथी मंजिल पर रहने वाले एक व्यक्ति से मिलने की बात कही. जब बैंक मैनेजर ने बताया कि उस नाम का कोई व्यक्ति अपार्टमेंट में नहीं रहता, तो एक बदमाश ने तुरंत पिस्टल निकालकर उनके सिर पर तान दी.

पिस्टल दिखाकर जेवर उतरवाए

बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए बैंक मैनेजर से उनकी सोने की चेन, कड़ा, सोने की अंगूठी और डायमंड रिंग उतरवा ली. इसके बाद दोनों आरोपियों ने लिफ्ट को वापस ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर वहां से फरार हो गए. बदमाशों के जाने के बाद बैंक मैनेजर और युवती सीढ़ियों के रास्ते अपने फ्लैट पहुंचे और परिवार के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी.

बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा से पहुंचे थे आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली सफेद एक्टिवा पर आए थे. एक आरोपी ने लाल रंग की शर्ट-पायजामा पहन रखा था और चेहरे पर सफेद गमछा बांधा हुआ था, वहीं, दूसरा पैंट-शर्ट में था. सामने की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों वारदात के बाद एक्टिवा से भागते हुए दिखाई दिए हैं.

खराब मिले अपार्टमेंट के सीसीटीवी

जांच के दौरान यह भी पता चला कि अपार्टमेंट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी समय से खराब थे. इसी कारण लिफ्ट के बाहर की कोई फुटेज पुलिस को नहीं मिल सकी. वहीं पार्किंग में लगे डीवीआर सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि बदमाश पहले से रेकी करके आए थे और पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

पीड़ित के पिता पुलिस विभाग से रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर हैं. बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बिना नंबर प्लेट वाली एक्टिवा के रूट को ट्रेस कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया था.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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