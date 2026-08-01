/Jaipur: जवाहर नगर कच्ची बस्ती में 15 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई, 18 बच्चे उल्टी-दस्त से बीमार

Jaipur News: राजधानी जयपुर के दो इलाकों में नगर निगम और पीएचईडी की उलझन के कारण आम लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है. बच्चे बीमार पड़ रहे है. आरोप लगाया जा रहा है कि नलों से कीड़े युक्त पानी आ रहा है, शिकायत के बावजूद नगर निगम और PHED एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं.

जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती के टीला नंबर-1 के लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. लोगों का कहना है कि पानी में छोटे-छोटे कीड़े भी निकल रहे हैं, जिससे इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है. जवाहर नगर कच्ची बस्ती विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष युगल खोड़ा का कहना है कि कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों को शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. उनका आरोप है कि PHED और नगर निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है.

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18 बच्चे उल्टी-दस्त से बीमार

इस दौरान सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिलता रहा और 20 दिन में 18 बच्चे उल्टी-दस्त से बीमार हो गए. हालात बेकाबू होते देख जलदाय विभाग ने पूरे ब्लॉक की पेयजल सप्लाई बंद कर दी. अब लोगों को टैंकरों से पानी दिया जा रहा है यानी निगम की लापरवाही की कीमत स्थानीय लोग बीमारी और जल संकट दोनों रूप में चुका रहे हैं.

स्थानीय निवासी पुष्पा देवी का कहना है कि गंदे पानी के कारण छोटे-छोटे बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायतें बढ़ रही हैं. पानी से तेज बदबू आती है और उसमें कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे परिवारों में बीमारी का डर बना हुआ है. कई महिलाओं ने प्रशासन से तत्काल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है.

आंदोलन की चेतावनी

उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. अधीक्षण अभियंता केशव श्रीवास्तव का कहना है इस संबंध में अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए है कि जल्द ही लाइन को ठीक किया जाए. इसके साथ ही पानी के सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि शुद्ध पेयजल सप्लाई हो सके. इस तरह गलता गेट के नजदीक गोवर्धनपुरी के सी और एफ ब्लॉक में नगर निगम की लापरवाही ने दूषित पानी की समस्या को गंभीर संकट में बदल दिया. जलदाय विभाग 25 दिन तक निगम को ओवरफ्लो और लीकेज वाली सीवर लाइन ठीक करने के लिए कहता रहा, लेकिन अफसरों ने सुनवाई नहीं की.

लोग दूषित पानी पीने को मजबूर

लोगों का आरोप है कि कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक समाधान नहीं कर पाए हैं. सवाल यह है कि जब लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,नगर निगम या फिलहाल स्थानीय लोग साफ पेयजल की मांग कर रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब तक करता है और लोगों को राहत कब मिलती है?

